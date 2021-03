Skal du ut av Oslo i påsken? Dette er rådene fra helsebyråden

På fredag starter påskeferien for mange. Det florerer med råd og anbefalinger fra helsemyndighetene og fra ulike kommuner om hva folk kan og ikke kan gjøre. Før vinterferien gikk Robert Steen, helsebyråd i Oslo, ut med en anbefaling til folk om å teste seg. Det gjør han ikke nå.

– Vi mener ikke at det er behov for ekstra testing dersom man skal reise på påskeferie utenfor Oslo, med mindre du har symptomer eller har vært nærkontakt med noen som er bekreftet smittet, sier Steen til Dagsavisen.

Det er likevel mulig å teste seg selv om man ikke har symptomer eller har vært nærkontakt med en smittet.

– Det er fremdeles testkapasitet i Oslo og dersom man bestiller time på nett, så får du tid for test uten kø, normalt innen ett døgn fra bestillingen er gjort, sier Steen.

Ikke kapasitet til å teste alle før påske

Nasjonale helsemyndigheter har heller ikke gått ut med en generell anbefaling om å teste seg.

– Vi råder folk til å teste seg ved enhver mistanke om covid-19-sykdom og i forbindelse med smittesporing. Å teste alle som planlegger å passere en kommunegrense, er det dessverre ikke kapasitet til. Men hvis man bor i et område med svært høy smitte bør terskelen være veldig lav for å teste seg, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å sjekke hvilke tiltak som gjelder i den kommunen de skal reise til. Rådene for påskeferien er listet opp på hjemmesidene til Helsedirektoratet. I rådene står det at hvis du reiser fra en kommune som har strengere regler enn den du drar til, så skal du følge reglene i hjemkommunen.

På tirsdagens pressekonferanse la regjeringen fram nye nasjonale tiltak, som også gjelder i påskeferien. Helseminister Bent Høie (H) gjorde det klart at det fortsatt er greit å dra på hytta, men folk blir rådet til bare å reise med sine nærmeste. Det vil ifølge helseministeren si egen husstand eller sammen med én til to venner for dem som bor alene.

– Anbefalingen om å ha bare to på besøk og holde to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta. Hvis du bor på et sted som fraråder besøk hjemme, bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken, sa Høie.

Helsemyndighetene anbefaler også at alle innkjøp gjøres hjemme før avreise. Er du i karantene eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie. Reiser til utlandet frarådes, med mindre de er strengt nødvendige.

Testet rekordmange for koronaviruset i Oslo

Oslo kommune har i løpet av de to siste ukene utført 96.000 tester, som tilsvarer 14 prosent av befolkningen.

– Folk har vært flinke til å teste seg. Før vinterferien fulgte mange oppfordringen om å ta en test før de reiste ut av byen. Det har hjulpet oss å avdekke mye smitte, sier helsebyråd Steen.

Han mener smittesituasjonen fremdeles er alvorlig.

– Hver dag med høye smittetall betyr at koronaviruset får stadig bedre muligheter til å spre seg til større deler av befolkningen. Derfor har vi svært strenge restriksjoner og tiltak i Oslo.

Selv om det har vært dager med lavere smittetall den siste uka, er helsebyråden klar på at det er nødvendig å ha strenge regler i Oslo gjennom påsken.

– Vi har erfart at smitten har økt etter alle ferier under pandemien. Når folk beveger seg og møter flere, får viruset mulighet til å spre seg. Derfor ber vi om at folk i tida fremover har minst mulig kontakt og holder god avstand til dem man ikke er i husstand med.

