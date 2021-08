Krabbe med nudler – vintips: naturvin

Sommeren er en kulinarisk fest i Norge. Skjell og krabber er blant luksusråvarene vi har god tilgang på. En av mine favorittaktiviteter sommerstid er å fiske småkrabber fra brygga med barna. De fleste setter strandkrabbene tilbake i sjøen, men du kan faktisk koke god suppe på dem.

Å fiske større taskekrabber med teiner og krabbegarn er også fantastisk moro. Tenk at disse fascinerende havskapningene finnes så å si rett utenfor døra! Men husk å sjekke vannkvaliteten der du bor. Til tider kan vannet være forurenset, og da bør du ikke spise krabbene. Bruk matportalen.no for å holde deg oppdatert.

Best sommer og høst

Om sommeren og mot høsten er krabbene best, da er det mest mat i dem. På senhøsten og vinteren bytter de skall og tar ikke opp så mye ny næring. Risikoen for skuffende tomme skall og klør øker derfor sterkt utover høsten.

Krabbekjøttet er rikt på smak og tåler spenstig tilbehør. Denne uka har jeg latt meg inspirere av The golden chimp, en av restaurantene jeg er med på å drive. Her lager kokkene ofte tykke, rustikke nudler med smaksrik saus. En av variantene, med krabbe og chili, er bakgrunnen for ukas oppskrift.

Det geniale med nudler er at de suger til seg det du måtte tilføre av smak. Her bruker vi udon-nudler, en japansk type som er håndlagede og tykke. Du trenger faktisk ikke pastasveiv eller annet spesialutstyr for å lage dem. Er du på ei lita hytte med marginalt med kjøkkenutstyr, kan du bruke en vinflaske som kjevle. Mel, vann og salt mikset sammen, kjevles ut, rulles sammen og skjæres opp for hånd. Det er veldig gøy og tilfredsstillende å lage nudler hjemme, så det anbefales. Men du kan selvsagt kjøpe ferdige nudler om du er i tidsklemma.

Å lage udon-nudler hjemme er ingen heksekunst, skriver kokk og matskribent Tom-Victor Gausdal. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Samme hva slags krabbe

Til krabbesausen brukte jeg store, kokte krabbeklør som jeg kjøpte i fiskedisken. Men alt av krabbe funker her. Bruk det du får tak i – enten det er selvfisket taskekrabbe, krabbeklør eller ferdig renset krabbekjøtt. Har du tilgang på kongekrabbe, er det også kjempegodt.

Hvis du ikke kjøper ferdigrenset krabbe, må du være nøye med rensejobben. Og har du fanget levende krabber, må de selvsagt kokes først. Når du renser, må du huske å fjerne paven (magesekken) som ligger like bak øynene. Sjekk ut krabbe.no, her finner du en fin fremgangsmåte. Skallene kan du frese i en kjele og koke kraft på med litt tomat, grønnsaker og urter.

Andre gode ting du kan lage med krabbe er for eksempel krabberisotto, crab cakes, krabbesuppe, krabbesufflé eller en digg krabberøre til brødskiva.

Krabbeklørne har flott, hvitt kjøtt som egner seg godt i ukas rett. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Udon-nudler med krabbe og chili

Ingredienser (4 personer)

4 fedd hvitløk

1 dl olivenolje

1 ss chiliflakes

2 ss chilisaus

4 ss østerssaus (oyster sauce)

2–3 dl vann eller skalldyrkraft

16 soltørkede tomater, bløtlagt og finhakket

salt

krabbekjøtt fra 6–8 krabbeklør

nudler

400 g mel

c.a 180 g vann

1/2 ts salt

1 ts sesamolje

Framgangsmåte

Start med nudlene. Bland sammen mel, vann og salt til en fast og god pastadeig, enten for hånd i en bolle eller raskt sammenkjørt i en food processor. Kjevle deigen ut til 3–4 mm tykkelse på et melet bord. Brett den lett sammen, og skjær strimler i ønsket bredde. Dryss over litt mel, dra strimlene fra hverandre og spre dem utover bordet. Kok opp vann, og kok strimlende raskt i 1 minutt. Ta dem ut, og ha på litt sesamolje.

Hvitløk skives fint og freses i oljen med chiliflakes. Ha på kraft, hakkede soltørkede tomater og østerssaus, smak til med chilisaus og salt. La putre i 5 minutter. Vend inn krabbekjøttet og nudlene. Rør godt rundt. La nudlene ligge og trekke til seg sausen. Anrett på tallerkener, topp gjerne med snittet vårløk.

Nydelig naturvin

Naturvin er i ferd med å bli mainstream. Her er en skikkelig godbit.

Av Knut-Espen Misje/NTB

Ukas nudelrett kan passe sammen med mange gode drikkevarer. Men både krabben og chilien stiller noen krav. Krabbekjøttet, med sin karakteristiske smak, trenger en drikkepartner med uttalt fruktsødme. Chilien finnes det ikke én klar kjøreregel for – den er en x-faktor fordi den varierer i styrke og menge. Litt chili, slik som i denne retten, trenger ikke nødvendigvis en drikk med restsødme. Blir chilismaken derimot skikkelig sterk, bør drikken helst ha moderat alkohol og være litt søt. Eplemost eller eplesider passer godt, hvitvinsdruer som Riesling, Chenin Blanc eller Albariño likeså.

Ta hensyn til umami

Østerssaus og soltørket tomat tilfører umami som også må med i betraktningen når vi velger drikke. Et trygt valg til en slik rett er som oftest en spontangjæret riesling med litt restsødme. Men siden folk flest foretrekker tørre viner, har jeg funnet fram et godt alternativ – en Chenin Blanc fra Sør-Afrika. Produsenten Mother Rock har en eksperimentell og naturlig tilnærming til vin. Mother Rock Force Celeste Chenin Blanc 2020 (varenr. 3694501, bestillingsutvalget, kr 194,90) er tappet ufiltrert og er derfor uklar på farge, med en god del partikler i væsken. Du kan enten helle vinen forsiktig i glasset slik at bunnfallet blir igjen i flasken, eller du kan gjøre som hipsterne og riste flasken slik at partiklene fordeler seg i all vinen.

Hvitvinen Mother Rock Force Celeste Chenin Blanc 2020, kr 194,90. (Produsenten/NTB Tema)

Fruktig naturvin

Vinen har stor fruktighet både på lukt og smak, med grapefrukt og fersken som dominerende karakteristika. Den rike frukten kler det smaksrike krabbekjøttet. Også chilien takles ganske godt. Kryddertonene fra spontangjæringen samspiller fint med soltørkede tomater og østerssaus, mens den friske syren renser opp og gjør kombinasjonen lettbeint og behagelig.

Har du lyst på en fruktig naturvin, med flott balanse og god lengde, får du mye for pengene her.

