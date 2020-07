WHO bekrefter at det er «gryende bevis» for luftbåren overføring av koronaviruset

Tirsdag ble det kjent at WHO erkjenner at koronaviruset kan spres via luftsmitte. Onsdag bekrefter de at det finnes sterke bevis.

Etter publiseringen av et brev signert av 239 forskere som oppfordret byåret til å være mer fremtidige om sannsynligheten for at folk kan fange viruset fra dråper som flyter i luften, bekrefter verdens helseorganisasjon at det er «gryende bevis» for luftbåren overføring av koronaviruset, melder CNN. Brevet ble publisert mandag.

Tett samarbeid med forskere

Dr. Benedetta Alleganzi, WHOs tekniske leder for forebygging og kontroll av infeksjoner, sa under en orientering tirsdag at byrået har diskutert og samarbeidet med mange av forskerne som signerte brevet.

– Vi erkjenner at det foreligger nye bevis på dette feltet, som på alle andre felt angående koronaviruset og pandemien. Derfor mener vi at vi må være åpne for dette beviset og forstå dets implikasjoner vedrørende overføringsmåtene og også angående forholdsreglene som må tas, sa Alleganzi.

Hun la vekt på at det fortsatt er behov for mer forskning på koronaoverføring.

– Dette er forskningsfelt som virkelig vokser og som det dukker opp bevis rundt, men som ikke er definerbare. Bevisene må samles og tolkes, sa hun.

Infeksjonssykdomsepidemiolog Maria Van Kerkove sa under orienteringen at WHO jobber med å vitenskapelig oppsummere dagens kunnskap rundt overføring av det dødelige viruset, som bør være tilgjengelig i løpet av de kommende ukene.

