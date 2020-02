USA og Taliban avtale trådt i kraft: Skal redusere voldsbruken i én uke

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til lørdag lokal tid, kunngjorde Afghanistans president Ashraf Ghani i en TV-sendt tale.

Han opplyste også at afghanske styrker vil innta forsvarsposisjoner, men at kampen mot al-Qaida og IS vil fortsette.

Les også:​ (+) Tror Afghanistans kvinner kan sitte med nøkkelen til fred

Blodig krig

Avtalen mellom USA og Taliban innebærer å trappe ned volden i én uke. Hvis dette overholdes, er planen å undertegne en avtale i slutten av februar som antas å omhandle tilbaketrekking av amerikanske soldater.

Avtalen om redusert voldsbruk gir afghanere en kjærkommen pause fra den blodige krigen som har herjet landet det siste tiåret. Over 100.000 mennesker er drept eller såret, ifølge tall FN la fram i fjor.

Bare i 2019 ble over 3.400 sivile drept og over 6.900 såret i Afghanistan, de fleste av Taliban. Det kom fram i tall fra FN som ble lagt fram lørdag. Dette er sjette år på rad hvor tallet på drepte og sårede overstiger 10.000 mennesker.

Bildet viser amerikanske soldater i Afghanistan i september 2011 i forbindelse med en markering av at det var ti år siden terrorangrepet 11. september 2001. Foto: David Goldman/AP/NTB scanpix

Les også: Amerikansk militærfly styret i Afghanistan

Angrep nord i landet

I Balkh-provinsen nord i Afghanistan angrep imidlertid Taliban et hovedkontor nær provinshovedstaden Mazar-i-Sharif. To afghanske soldater ble drept, opplyser en lokal tjenestemann til AFP. Det var også meldinger om en annen hendelse i Uruzgan-provinsen.

General Scott Miller, som leder USAs og Natos styrker i landet, nevnte ikke spesifikt disse hendelsene, men understreket lørdag at vestlige styrker vil fortsette å overvåke situasjonen.

– Vi har stanset våre offensiver som en del av vår forpliktelse, sa Miller. Dersom avtalen om redusert voldsbruk brytes, vil USA, ifølge Miller, kommunisere med Taliban gjennom ulike kanaler i Doha, der Taliban har et politisk kontor.

En mann leser en lokalavis om fredssamtalene mellom USA og Taliban i Afghanistan. Foto: AP / Rahmat Gul) / NTB scanpix



Les også: (+) Ghunchachah solgte datteren sin for 0,13 norske øre

Danset i gatene

I en rekke byer rundt om i landet gikk afghanere ut i gatene og feiret avtalen med dans, blant annet i Kandahar, ansett som et av Talibans kjerneområder, og i Jalalabad.

– Dette er den første morgenen jeg kan gå ut uten å være redd for å bli drept av en bombe eller en selvmordsbomber. Jeg håper dette fortsetter i evig tid, sier taxisjåfør Habib Ullah i Kabul tidlig lørdag morgen.

Andre var mer tilbakeholdne med rosen.

– En uke uten vold er over på et øyeblikk. De burde finne en langvarig løsning på problemene i dette landet, sier butikkeieren Emamuddin.