Tusenvis demonstrerer i Libanon

Demonstrantene samlet seg nær presidentpalasset sørøst i hovedstaden Beirut søndag ettermiddag.

Det skjer etter over to uker med masseprotester mot regjeringen og president Michel Aoun. En ny demonstrasjon mot regjeringen er varslet senere søndag i sentrum av Beirut.

I sin tale under massemønstringen oppfordret Aoun til forsoning og advarte mot at det holdes «protester for og protester mot».

Den 84 år gamle presidenten sa videre at det er lagd et veikart for hvordan myndighetene skal håndtere korrupsjon, ta tak i de økonomiske problemene og få en ny sivil regjering på fote.

– Det kommer ikke til å bli enkelt, og vi trenger deres bidrag, sa han til de mange frammøtte.

Torsdag holdt Aoun en tale der han foreslo reformer. Libanon bør skrinlegge det mange tiår gamle sekteriske politiske systemet, sa presidenten da.

To dager i forveien kunngjorde statsminister Saad Hariri at han og regjeringen skulle levere sin avskjedssøknad til Aoun. Bare timer etterpå ba USAs utenriksminister Mike Pompeo den politiske ledelsen i Libanon om å legge til rette for at en ny regjering kommer på plass så fort som mulig.