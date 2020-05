Trumps nære «tjener» testet positivt for korona

Donald Trump har ved flere anledinger uttrykt at han har forbi for bakterier og «sjelden blir syk». Samtidig har han den siste måneden flere ganger vært i kontakt med personer som senere har fått påvist koronasmitte. Likevel har Trump stadig vekk håndhilst på folk og beveget seg sammen med andre uten ansiktsmaske i disse koronatider.

Nå har en nær medarbeider, en såkalt valet, fått påvist smitten, melder CNN.

Nær medarbeider

En valet er som en slags tjener som serverer mat og drikke, fikser antrekk og i mange tilfeller er en betrodd medarbeider som oppholder seg svært mye sammen med presidenten og hans familie.

Denne stillingen er tilknyttet militæret og jobber altså fast i Det hvite hus. De deltar også sammen med presidenten på reiser og i bilen.

Denne personen har ifølge MSNBC aldri brukt ansiktsmaske i nærheten av Trump.

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at både president Trump og visepresident Mike Pence begge har testet seg igjen. Ingen av prøvene var positive.

«De er begge ved god helse», heter det i uttalelsen. Dog er inkubasjonstiden på koronaviruset på 2-5 dager. Dermed kan begge to være smittebærere uten å vite det.

Smittevernråd

Smittevernrådene er at om du har vært i kontakt med en som er smittet, så skal du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre i 14 dager. Det kommer verken Trump eller Pence til å gjøre.

Ansatte i Det hvite hus tester seg ofte og bruker en hurtigtest som gir svar på 5 minutter. Likevel praktiseres ikke soisal distansering der og få om noen bruker ansiktmasker, ifølge CNN.

Trump er ikke kjent fo å følge sin egen administrasjons smittevernråd.

Tirsdag landet han i Phoenix i Arizona. Der besøkte han en fabrikk som produserer ansiktsmasker.

Da han ankom flybasen var han altså uten maske. Det som også overrasker mange er at han virket å håndhilse på guvernør Doug Ducey (R). På et bilde hilser han på guvernøren skjult av en bil. Flere nyhetssendinger påpeker at duoen strakk ut hendene, men endte opp med å klemme hverandre i stedet.

Under selve besøket inne i fabrikken brukte Trump vernebriller, men en ting glimret med sitt fravær: Maske.

De andre i Trumps følge gjorde som sjefen og droppet maske de også. Dette till tross for at det var skilter i fabrikkområdet som forteller at maske er påbudt.

Særlig har det skapt oppmerksomhet siden alle ansatte i fabrikken er pålagt å bruke maske, ifølge CNBC.

