38-årige Shenir Gibson Holliday ble i helgen arrestert av politet i Sumter, drøye 70 kilometer øst for delstatshovedstaden Columbia i Sør-Carolina. Bakgrunnen var at hun i flere uker har gått rundt i mange matbutikker og andre butikker, slikket seg på fingrene og tatt på så mange matvarer og andre gjenstander i butikkene som hun har klart.

38-åringen ble etterlyst etter at hun ble fanget på et overvåkningskamera på en Sub Station II-restaurant 27. april, og etter at politiet i Sumpter denne helgen fikk tips om at hun gjorde nøyaktig det samme på et supermarked rykket politiet ut og arresterte henne. Det melder Fox News.

– En av våre offiserer svarte på en mistenkelig personoppringing fra et supermarked på Pinewood Road. Etter å ha lokalisert kvinnen på parkeringsplassen, var våre offiserer i stand til å identifisere henne og fastslå at hun stemte overens med beskrivelsen av den mistenkte i en rekke lignende slikkehendelser i fylket, heter det i en uttalelse fra Sumter politistasjon.

Skal ha ropt at «alt er i Guds hender nå»

Kvinnen skal ha slikket seg på hendene og tatt på matvarer, andre gjenstander og pengene hun brukte til å betale for varene sine med. I tillegg skal hun ha puttet mynter i munnen for så å putte dem i tipsskåler, og dette skal hun ha gjort på lokale kafér, restauranter, matvarebutikker og bensinstasjoner.

Ett vitne til en av hendelsene sa til den lokale tv-stasjonen WMBF-TV at kvinnen hadde skreket «alt er i Guds hender nå», mens hun forlot en lokal kafé. Etter pågripelsen ble 38-åringen siktet for tukling med mat, og aggressiv forstyrrelse på ro og orden. Hun er også sendt for å bli testet for koronaviruset.

– Tukling med mat er en forbrytelse med en øverste strafferamme på 20 år, mens du kan få maksimalt ti års fengsel for en aggressiv forstyrrelse av ro og orden, opplyser politiet.

Shenir Gibson Holliday har blitt siktet for begge forbrytelser, og har siden pågripelsen lørdag sittet i varetekt. Kausjonen er satt til 100.000 dollar, eller litt over en million kroner, på grunn av fare for gjentakelse, opplyser politiet.

