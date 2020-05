Donald Trump besøkte tirsdag en fabrikk som lager ansiktsmasker til helsearbeidere under koronakrisen.

Under besøket på honeywell-fabrikken i Phoenix brukte Trump vernebriller, men en ting glimret med sitt fravær: Maske.

Dette har flere medier lagt merke til. Særlig siden alle amerikanere er rådet til å bruke masker når de er ute blant andre og er en del av de nasjonale smittevernrådene. Altså rådene Trumps administrasjon kommer med.

De andre i Trumps følge gjorde som sjefen og droppet maske de også. Dette till tross for at det er skilter i fabrikkområdet som forteller at maske er påbudt.

Særlig har det skapt oppmerksomhet siden alle ansatte i fabrikken er pålagt å bruke maske, ifølge CNBC.



Ansatte på Honeywell-fabrikken må bruke maske. FOTO: Reuters/Tom Brenner/NTB scanpix

En video som viser Trump på fabrikken har gått sin seirersgang verden over.

På videoen kan man også høre musikk som spilles inne i fabrikken. Nemlig «Live and Let Die», kjent fra James Bond-filmen med samme navn, eller «Å leve og la dø», på norsk. Først utgitt av Wings, Paul McCartneys gamle band, i 1973. I hallen var det Guns 'N Roses' versjon som ble spilt.

Nettopp at denne denne låten spilles har ført til at også komikere har vitset om besøket.

«Jeg kan ikke tenke meg noen bedre metafor for dette presidentskapet enn Donald Trump som nekter å bruke ansiktsmaske på en fabrikk som produserer ansiktsmasker, mens sangen «Live and Let Die» dundrer i bakgrunnen.»

En talsperson for Det hvite hus sier til CNBC at Trump og hans følge ikke trengte å bruke maske på fabrikken.

Også da Trump ankom Phoenix skapte han overskifter da han hilste på guvernøren i Arizona, Doug Ducey, og var nære ved å håndhilse.

Mandag meldte The New York Times at president Donald Trumps regjering opererer med prognoser som tilsier at det daglige dødstallet vil nå 3.000 innen juni.

Nå meldes det om rundt 1.750 koronarelaterte dødsfall daglig.

