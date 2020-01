Trump vil be Nato om øke innsatsen i Midtøsten

Trump sier også i en tale onsdag kveld at ingen amerikanere ble drept eller såret i nattens angrep, og at Iran ser ut til å trappe ned.

Han åpnet talen med å si at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Uttalelsene kommer etter at Iran natt til onsdag rettet et rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak, som et svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

– Soleimanis hender var dynket i blod. Han burde ha blitt tatt av dage for lenge siden. Ved å fjerne ham har vi sendt et viktig budskap, sa Trump.

Trump sa at han vil be Nato om å øke sin involvering i Midtøsten. Presidenten sa at USA umiddelbart innfører flere økonomiske sanksjoner mot det iranske regimet.

– De vil bli stående inntil Iran endrer sin oppførsel, sa Trump.

Trump kom samtidig med et forsonende budskap til regimet i Teheran.

– Irans befolkning og ledere: Vi ønsker at dere skal få en flott framtid og en framtid som dere fortjener, med velstand og harmoni med verdens nasjoner. USA står klar til å omfavne fred med alle som ønsker det, sa Trump.

