Svensk koronaforsker slutter etter hatmeldinger og trusler

– En skremmende og fullstendig uakseptabel utvikling, skriver KIs norske rektor Ole Petter Ottersen i et blogginnlegg.

Ludvigsson, som også er barnelege ved Örebro universitetssykehus, har mottatt hatmeldinger og trusler for forskningen sin, blant annet en studie som viste at grunnskolelærere er mindre utsatt for å bli alvorlig syke av koronavirus enn andre voksne.

– Helse og velbefinnende går først. Når man ligger våken på natten og morgenen, og ikke får sove, er det ikke verdt det. På sett og vis er det kjedelig likevel, for det betyr at den andre siden har vunnet, sier Ludvigsson til SVT.

Ludvigsson har tidligere politianmeldt flere trusler. Forskningsminister Matilda Ernkrans sier det som har skjedd er «leit og dypt alvorlig.» Hun kaller hat og trusler mot forskere en alvorlig sykdom, og mener det er ekstra alvorlig i dette tilfellet ettersom det rettes mot noen som forsker på covid-19.

– Dette er så alvorlig at alle vi som verner om fri forskning, akademisk frihet og grunnleggende demokratiske friheter og rettigheter bør reagere med ryggmargen og fordømme slike handlinger på det sterkeste, skriver Ottersen videre.

