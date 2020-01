– Foreløpig er han en joker, man vet ikke helt hvor man har ham, sier redaktør Are Tågvold Flaten på nettstedet Amerikanskpolitikk.no.

Den styrtrike næringslivsmannen og tidligere borgermesteren i New York, Michael Bloomberg (77), har kastet seg for fullt inn i valgkampen om å bli Demokratenes presidentkandidat med en dristig strategi:

* Han nekter å ta imot valgkampbidrag fra andre og får dermed ikke delta i tv-debatter

* Han planlegger å bruke én milliard dollar av sin private formue på tv-reklame og et gigantisk valgkampapparat med flere hundre ansatte

* Han stiller ikke til valg når de første delstatene starter nominasjonsprosessen i februar

* Han satser alt på den såkalte «supertirsdag» 3. mars der 14 delstater skal velge hvem de vil ha som presidentkandidat

Pøser ut penger

Strategien har møtt kritikk hos konkurrentene i det demokratiske partiet. Bloomberg beskyldes for å drive en skyggekampanje på siden av partiet og for å kjøpe seg muligheten til å bli partiets presidentkandidat.

Multimilliardæren lanserte kandidaturet sitt først i november i fjor, men kampanjen hans har allerede ansatt mer enn 800 mennesker fordelt på 30 stater, ifølge The New York Times.

Bloomberg har sagt han kan komme til å bruke én milliard dollar (nærmere ni mrd. kroner) på Demokratenes valgkamp, mye er allerede brukt på tv-reklame som går i strupen på Donald Trump. Bloomberg har blant annet kalt presidenten «en eksistensiell trussel».

– Vet du hvor mye penger en milliard dollar er? Det er masse penger for meg. Det er masse penger for hvem som helst, sa Bloomberg til The New York Times tidligere i måneden da valgkampanjen hans rullet ut for alvor.

På nasjonale målinger ligger milliardæren nå på femte plass med om lag 5 prosents oppslutning.

– Bloombergs kampanje blir en test på om en av verdens rikeste menn kan bruke pengene sine politisk på denne måten, sier Are Tågvold Flaten.

Formuen stammer blant annet fra media- og teknologiselskapet Bloomberg LP, og anslås å være på nærmere 500 milliarder kroner (55,5 mrd. dollar), ifølge Forbes liste over verdens rikeste personer. Der ligger Bloomberg på 9. plass.

Til sammenligning beregner Forbes at Donald Trumps formue var på 27,5 milliarder kroner (3,1 mrd. dollar) i 2019.

Ligner Trump

Det er flere likheter mellom Michael Bloomberg og president Donald Trump, påpeker kommentator Vårin Alme på Amerikanskpolitikk.no:

* Begge er eldre, styrtrike forretningsmenn

* De har hver sin skyskraper i sitt eget navn i New York

* De står på utsiden av de etablerte partistrukturene og har begge skiftet mellom å tilhøre Demokratene og Republikanerne.

(Da Bloomberg var ordfører i New York fra 2002 til 2013 representerte han først det republikanske partiet før han styrte som uavhengig kandidat)

– Bloomberg forsøker å framstille seg som den «ekte Trump»: Han fremstiller Trump som en bedrager, mens Bloomberg er mannen med den beste politikken, sier Alme.

Bloombergs sjanser til å lykkes avhenger av at Joe Biden ikke gjør det bra i de første valgrundene, sier Are Tågvold Flaten.

– Bloomberg er en mer pragmatisk og moderat kandidat som håper å appellere til bredere velgergrupper akkurat som Biden. Om Biden gjør det så bra som meningsmålingene sier så vil det trolig være vanskelig for Bloomberg å hoppe inn etter hvert, sier Flaten.

Biden leder nasjonale målinger med en oppslutning på 27 prosent.

Det store spørsmålet er samtidig hvorvidt styrtrike Bloomberg vil kunne appellere til de mange venstreorienterte demokratiske velgerne som foretrekker Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Bloomberg har profilert seg på våpenkontroll og klimapolitikk, men er kritisk til hardere skattlegging av rike. Samtidig har han selv vært åpen om sin egen skatt og offentliggjorde skattemeldingene sine da han var ordfører i New York.

Viktigst å slå Trump

Michael Bloomberg har sagt at om han selv ryker ut vil han fortsatt pøse inn penger på den kandidaten partiet velger, også om det blir en han er uenig med som Warren eller Sanders. Det viktigste er at Demokratene slår Trump.

Bloomberg kom seint i gang med valgkampanjen og har i tillegg valgt å droppe de fire første nominasjonsvalgene i februar og istedet satse alt på «supertirsdagen» 3. mars der hele 14 delstater stemmer, deriblant de to mest folkerike statene – Texas og California.

Siden han finansierer kampanjen sin selv får han ikke være med i tv-debattene fordi Demokratene krever at kandidatene må ha samlet inn bidrag fra minst 225.000 ulike donorer, for å få delta i debattene.

Bloomberg hevder det vil være uanstendig at en så rik person som ham skal be andre betale for valgkampen hans, og at det er en styrke å stille uavhengig av finansielle interesser.

– Mens de andre debatterer er jeg ute og møter folk. Jeg kaster ikke bort tiden, sier Bloomberg til The New York Times.

