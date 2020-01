Hvem av dem kan slå Trump?

Det begynner å tynnes i rekkene blant Demokratenes kandidater til å bli partiets presidentkandidat i høstens valg og temperaturen øker mellom kandidatene i tetfeltet. Men etter tirsdagens debatt i Iowa er spørsmålet fortsatt åpent. Ifølge meningsmålingene er det tett løp mellom Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Pete Buttigieg, selv om Joe Biden har ligget et hode foran de andre.

Tirsdagens debatt var den siste før velgerne endelig skal få si sitt om hvem de vil ha i den første valgrunden i nettopp Iowa 3. februar.

Med dette valget rykker den allerede lange valgkampen ett skritt nærmere en avklaring. Etter Iowa fortsetter nominasjonsprosessen i New Hampshire 11. februar, Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar, før resten av delstatene i tur og orden skal si sitt helt fram til sommeren.

Det er et enormt fokus i amerikanske medier på utfallet i disse første små delstatene, selv om velgerne her utgjør en liten andel av den totale velgermassen, sier kommentator Vårin Alme på nettstedet Amerikanskpolitikk.no.

– Resultatene i de første delstatene kan endre dynamikken i hele valgkampen, sier Alme, og viser til da Barack Obama overraskende vant valget i Iowa i 2008. Han var i utgangspunktet ikke regnet som en favoritt.

Les Bjørn Hansen: – Trump overlever nok 2019 som president, men overlever han 2020?

Søkkrik milliardær

Samtidig er det uenighet om hvorvidt disse første delstatene tillegges for mye vekt. Milliardæren og forretningsmannen Michael Bloomberg som først de siste ukene for alvor har meldt seg på i presidentvalgkampen for Demokratene, har valgt å droppe disse valgene og heller satse alt på den såkalte supertirsdagen 3. mars, der et stort antall delstater avholder valg samtidig.

– Det er ukonvensjonelt å omgå de første valgrundene og usikkert hvordan det kommer til å gå, sier Alme.

Bloomberg er en av verdens aller rikeste og er ventet å kunne komme til å bruke en milliard dollar av sine egne penger på valgkampen for Demokratene. Han er tidligere borgermester i New York, men representerte da Republikanerne og har nå nettopp meldt seg inn i Demokratene.

– Bloomberg har sagt at han er villig til å bruke disse pengene uansett for at Demokratene skal slå Trump. Uavhengig av hvordan det går med hans egen valgkamp er det liten tvil om at pengene hans vil få effekt, sier Alme.

Les mer: Nye dokumenter legges fram før riksrettsaken mot Trump

Splittet parti

I tillegg til Biden, Warren, Sanders og Buttigieg deltok Amy Klobuchar og Tom Steyer i tirsdagens debatt i Iowa. Men totalt er det fortsatt tolv kandidater som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat.

For de mange som har trukket seg til nå har det først og fremst handlet om mangel på finansiering, sier redaktør Are Tågvold Flaten på nettstedet Amerikanskpolitikk.no.

– Flere av kandidatene som står igjen har penger til å fortsette å kjempe, sier han.

Flaten deler tetsjiktet opp i to leire: de moderate sentrumskandidatene som omfatter Joe Biden, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, og de venstreorienterte Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Det vanskelige spørsmålet for Demokratene er hvilken av disse leirene som vil ha best sjanser til å slå president Donald Trump.

– De moderate vil ha flere gode argumenter for at en sentrumskandidat vil ha best sjanser, men de progressive vil da kunne svare se hva som skjedde i 2016 da partiet valgte Hillary Clinton. Men Clinton slo Trump med tre millioner stemmer, sier Flaten.

Det er et splittet parti som nå skal samle seg om en felles kandidat, sier Vårin Alme. Hun tror mange demokratiske velgere i dette nominasjonsvalget vil være mest opptatt av hvilken kandidat som er best egnet til å slå Donald Trump framfor kandidatens ideologiske ståsted.

– Vi får trolig ikke en avklaring i det demokratiske partiet på hvilken retning partiet vil gå i dette nominasjonsvalget fordi så mange demokratiske velgere setter evnen til å slå Trump som sin høyeste prioritet. Det er en spesiell situasjon der mange velgere er opptatt av andre ting enn den kandidaten de er mest enig med politisk. I stedet følger de med på meningsmålinger og vil prioritere den personen de tror vil være mest effektiv mot Trump, sier hun.