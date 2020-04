Misjustin sier han har opplyst president Vladimir Putin om at han vil oppholde seg i hjemmekarantene i tiden framover.

– Jeg har nettopp fått testresultatet som viser positivt utslag, sa Misjustin i et videomøte med Putin.

Putin sa i samtalen at han håper Misjustin kan fortsette å delta i arbeidet med å meisle ut retningslinjer og tiltak for å sikre landets økonomi, som er blitt skadelidende som følge av viruspandemien.

Vil følge opp saker

Visestatsminister Andrej Belousov tar inntil videre over statsministerrollen, men Misjustin sier at han selv fortsatt kommer til å følge opp de viktigste sakene. 54 år gamle Misjustin tok over som statsminister i landet i januar, og var tidligere sjef for det føderale russiske skattevesenet.