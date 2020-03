Professor: Lite for seg å stenge skoler for å hindre smittespredning

– Det er ikke epidemiologene som har funnet på å stenge skoler, men ulike regjeringer som skal vise handlingskraft, sier professor Agnes Wold i klinisk bakteriologi ved Göteborgs Universitet til Khrono.

Den svenske regjeringen har ikke tatt like drastiske koronagrep som de fleste andre land, og har foreløpig ikke stengt grunnskoler og førskoler i landet.

Hindres fra å jobbe

Wold advarer mot å stenge skoler og førskoler, fordi foreldrene hindres fra å jobbe.

– Det viktigste nå er å beskytte helsevesenets funksjoner, fordi mange vil bli alvorlig syke og få behov for avansert helsehjelp i månedene fremover, mener hun.

Wold understreker at det farligste nå vil være om besteforeldrene hjelper barna sine med å passe barnebarn. De som er over 70 år skal ikke treffe andre mennesker.

Besteforeldre

– Stenger du førskoler og skoler for små barn er risikoen stor for at noen snille besteforeldre hjelper sine barn, da øker risikoen for å få svært syke inn i helsevesenet, sier Wold.

Hun mener at det ikke er stor nytte i å stenge skoler uten at man vet at epidemien utgår fra skolene.

– Det er det ingenting som tyder på i dette tilfellet, sier Wold.

Torsdag 12. mars ble de strengeste tiltakene i fredstid i Norge iverksatt for å bremse epidemien. Alle barnehager, skoler, kirker og andre institusjoner må holde stengt i to uker, i første omgang inntil 26. mars.

