Bidens pressetalsmann Remi Yamamoto understreker at replikken var ment som en spøk.

– Det er fra en John Wayne-film, og han har kommet med den mange ganger før, sier han.

En videosnutt med hendelsen går nå som en farsott i sosiale medier i USA, bare to dager før tirsdagens primærvalg i New Hampshire. Der ligger Biden ifølge meningsmålinger an til en ny fjerdeplass, slik som i Iowa.

Mange Twitter-brukere mener at replikken overhodet ikke er morsom.

Vekket latter

Bidens forsøk på å spøke kom etter at den 21 år gamle studenten Madison Moore spurte ham om han kunne forklare hvorfor han gjorde det så dårlig i forrige ukes nominasjonsvalg i Iowa.

– Det er et godt spørsmål, svarte Biden, hvorpå han spurte om kvinnen noensinne hadde vært på en velgerforsamling (caucus). Hun svarte med å nikke.

– Nei, det har du ikke. Du er en «lying, dog-faced pony soldier», sa Biden og vekket humring i salen.

– Irrelevant

Kvinnen sier til amerikanske medier at hun ble overrasket over Bidens svar, men at hun respekterer den tidligere visepresidenten. Samtidig mener hun det er helt irrelevant om hun har vært på en velgerforsamling eller ei.

– Joe Biden har gjort det utrolig dårlig i denne kampen. Hans manglende evne til å svare på et enkelt spørsmål fra en helt vanlig student som meg bare understreker dette faktum, sier hun.

Blant Bidens kritikere er Donald Trump junior, presidentens sønn. Han stiller spørsmål om hvordan Biden skal greie å hamle opp med hans far i høstens valg når han ikke engang greier å svare på et enkelt spørsmål fra en av sine tilhengere.

