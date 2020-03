Mens nordmenn får hytteforbud, kan danskene sjekke inn i sommerhuset i påsken

Debatten om nordmenns bruk av hytta under koronakrisen har rast de siste par ukene. Forrige uke innførte regjeringen hytteforbud etter at ivrige hytteeiere ignorerte beskjeden om å dra hjem fra fjellet, og tirsdag denne uken ble forbudet forlenget til 13. april. Altså blir det ingen hyttepåske i år.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formante statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse tirsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) ber alle nordmenn holde seg hjemme i påsken. Foto: NTB Scanpix

Også i Danmark har spørsmålene begynt å melde seg om hva som er tillat og ikke av reise- og fritidsaktivitet. Tirsdag kom den danske statsministeren Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) med en avklaring: Hun vil ikke nekte noen å bruke sommerhuset sitt i påsken.

«Men vi oppfordrer sterkt til at man holder avstand og tar sine forholdsregler. Akkurat nå er smitten skjevt fordelt i Danmark. Alt vi gjør nå, handler om å holde avstand og minimere aktiviteten», skriver Frederiksen på sin Facebook-profil.

Ber folk holde avstand

Avklaringen kommer etter at danske sommerhusutleiere sendte et brev til Frederiksen hvor de ba henne avklare om de får lov til å fortsette utleieaktiviteten eller ei. Mange danske innbyggere har også etterlyst et tydelig svar, skriver Politiken.

Forvirringen oppsto etter at den danske regjeringen på et pressemøte tidligere denne uken ikke ville utelukke at det ville komme et regionalt reiseforbud i påsken for å hindre smittespredning.

– La være å reise i påsken. Heller ikke innad i Danmark. Vi skal bli hjemme i påsken, sa Frederiksen da.

Selv om hun ikke legger ned forbud mot å reise, oppfordrer Frederiksen likevel til å holde avstand:

«Dropp den store påskefrokosten med hele familien. Utsett besøk hos venner og familie, selv om man ikke har sett dem på lenge. Og unngå å reise for mye rundt til nye steder», skriver hun på Facebook.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ikke legge ned forbud mot å tilbringe påsken i ferieboligen, men oppfordrer alle til å holde avstand. Foto: NTB Scanpix

Hyttekommuner støtter forbudet

Det norske hytteforbudet forbyr overnatting på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Normalreaksjonen for brudd på forskriften vil være bot på 15.000 kroner.

Reaksjonene på forbudet har ikke latt vente på seg.

Jussekspert Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo mener blant annet at hytteforbudet er dårligere begrunnet enn de lokale karantenereglene i Nord-Norge, som politiet har fått beskjed om ikke å håndheve, skriver NRK.

Fremskrittspartiet er også kritiske til hytteforbudet og ber regjeringen vurdere mer fleksibilitet.

Nordmenn må droppe hytta i påsken. Her fra Hovden i Setesdalen. Foto: NTB Scanpix

Ordførere i flere hyttekommuner har imidlertid uttalt at de støtter at forbudet blir opprettholdt, selv om påskeferien pleier å være et næringsmessig høydepunkt.

– Vi ønsker at hyttefolket skal være hjemme, samtidig som vi ser den store økonomiske nedsiden for næringslivet vårt. Men vi er likevel glad for at restriksjonene varer til over påske, sier ordfører Elisabeth Hals (V) i Oppdal til NRK.

Utleiebransjen taper millioner

Også i Danmark merker næringslivet konsekvensene av koronakrisen. Feriehusutleiere har allerede fått avlyst bookinger for 250 millioner kroner bare i påsken etter at grensene ble stengt, skriver Politiken. Det tilsvarer en omsetning på over 1 milliard kroner, medregnet feriehusgjestenes forbruk i lokalsamfunnet.

– Vi står overfor det største omsetningsfallet noensinne i vår bransje, sier Carlos Villaro Larssen, direktør i Feriehusutleiernes Bransjeforening, til Politiken.