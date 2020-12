Dette er det strengeste nivået i trinnsystemet som er innført for å begrense smittespredning i Storbritannia. Helseminister Matt Hancock varslet mandag Underhuset om at London nå har så høyt smittetrykk at hovedstaden trenger nye og strengere tiltak.

De nye restriksjonene trer i kraft onsdag morgen. I november var London en av regionene med lavest smittetrykk i Storbritannia, men dette har endret seg fullstendig de siste ukene, og London er nå ett av pandemiens episentre i landet.

– Vi ser veldig rask, eksponentiell spredning i London, sier Hancock.

Får ikke møtes i førjulstida

Nivå tre innebærer at det innføres sosiale restriksjoner, og at barer, puber og restauranter må stenges. Kun steder som tilbyr levering og henting av mat, vil kunne holde åpent.

De sosiale restriksjonene innebærer at folk kun får møte de i sin egen husstand innendørs og på de fleste offentlige samlingssteder.

Trolig vil det også igjen bli forbudt med tilskuere på idrettsarrangementer i den britiske hovedstaden.

En egen unntaksregel gjør imidlertid at folk fra forskjellige husstander kan møtes i små grupper utendørs i parker, på lekeplasser eller idrettsanlegg.

Ny virusvariant oppdaget

Ifølge Sky News varslet Hancock også de folkevalgte om at det er oppdaget en mutert variant av koronaviruset i Storbritannia, og at denne kan ha ført til raskere smittespredning.

Helseministeren understreket imidlertid at det ikke er noe som tyder på at det muterte viruset fører til et verre sykdomsforløp, eller at det er motstandsdyktig mot koronavaksiner.

Det muterte viruset er påvist i minst 60 ulike områder. Det skal også ha blitt oppdaget i andre land de siste månedene.

– Vi har så langt oppdaget over 1.000 tilfeller av denne varianten, særlig sør i England. Tallene stiger raskt, sier Hancock.

