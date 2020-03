For bare en drøy uke siden var Joe Biden ansett som over og ut, milliardæren Michael Bloomberg lå an til å bli moderate demokraters valg, mens venstrekandidaten Bernie Sanders var den soleklare favoritten til å bli Donald Trumps motstander i presidentvalget i november. Supertirsdag kastet om på alt.

Nå er det igjen Joe Biden som er tilbake som den store favoritten til å bli Demokratenes presidentkandidat.

Hva var det som skjedde og hvordan påvirker Bidens sterke comeback på supertirsdag kampen videre?

Forhåndsfavorittens comeback

I månedene med valgkamp før Demokratene begynte selve valgprosessen i februar, var Obamas tidligere visepresident Joe Biden den soleklare forhåndsfavoritten. Så tryna han i de innledende valgrundene i Iowa, New Hampshire og Nevada og kommentatorer og eksperter slo fast at Biden var ferdig. Vendingen kom på debatten før valget i South-Carolina sist onsdag.

Biden gjenoppstod med en sterk debattopptreden og støtteerklæringer fra sentrale Demokrater rullet inn. Så fikk Biden en brakseier i South-Carolina sist lørdag, kandidatene Pete Buttigieg og Amy Klobuchar hoppet av racet og ga sin støtte til Biden og alle piler pekte i retning av en super supertirsdag for ham.

Resultatet fra tirsdagens nominasjonsvalg i 14 delstater, amerikanske Samoa og Democrats abroad viser at det ble Bidens store dag: Biden slo forhåndsprognosene og vant minst ni av delstatene, deriblant tre av de mest folkerike: Texas, Virginia og North Carolina.

Bernie Sanders vant den største delstaten, California, men Biden gjorde det også her bedre enn forventet og sørger dermed for at Sanders ikke får med seg et så stort antall delegater som han hadde håpet på. Det vil fortsatt ta tid før alle stemmene er talt opp, den endelige delegatfordelingen vil derfor forandre seg, men totalbildet står fast - Biden vant supertirsdagen.

– Jeg har aldri sett noen gjøre et sånt comeback noen gang, sier Matt Seyfang som er ekspert på stemmetelling til nettstedet Politico.

Smell for Bernie Sanders

Spørsmålet flere nå stiller er om Bernie Sanders' kampanje kan ha nådd en grense for hvor mange den 78 år gamle sosialisten kan nå. Sanders har utvidet velgermassen sin siden valgkampen i 2016, men det er fortsatt mobiliseringen av særlig unge velgere som er Sanders-kampanjens sterkeste kort. Sanders er soleklar favoritt blant unge velgere under 30 år og kampanjen hevder han er den eneste som kan få de unge som vanligvis ikke stemmer til valglokalene. Men supertirsdagen viser at Sanders ikke lykkes så bra med dette, i følge CNN. Valgdeltagelsen har økt kraftig i flere delstater, som Texas, North Carolina og Virginia, men det var Biden som tjente på det, ikke Sanders.

Sanders vant som ventet USAs mest folkerike stat, California, men trolig ikke med så stor margin som han håpet på forhånd. Stemmene herfra er ikke endelig talt opp ennå. Sanders vant i tillegg Colorado, Utah og sin egen hjemstat Vermont. Likevel gir resultatet i Vermont grunn til uro for Sanders-kampanjen: i 2016 vant Sanders en overveldende seier på 85,7 prosent mot Hillary Clinton her, sammenlignet med bare 51 prosent over Biden tirsdag.

Saken fortsetter under bildet

Får ikke Sanders de unge til stemmelokalene likevel? Her ringer Sanders-kampanjen mulige velgere i Colorado før supertirsdag. Foto: Jason Connolly / Ntb Scanpix

Kampen er langt fra avgjort

Konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat handler om å vinne minst 1.991 delegater på partiets landsmøte i juli. Etter hvert nominasjonsvalg blir kandidatenes stemmer omgjort til delegater. Delegatene fordeles proporsjonalt på alle kandidater som får mer enn 15 prosent av stemmene. Det var 1.357 delegater i spill supertirsdag. I tillegg var 155 delegater allerede fordelt fra de fire nominasjonsvalgene i februar. Det vil si at over halvparten av delegatene fortsatt står på spill.

Stillingen er nå så tett mellom Biden og Sanders at hvem av dem som troner på toppen fortsatt kan skifte flere ganger de neste ukene og månedene. Biden leder i skrivende stund med 380 delegater, mot Sanders' 315.

Den neste viktige datoen kommer allerede tirsdag 10. mars. Da skal seks delstater avholde nominasjonsvalg med totalt 352 delegater. 17. mars skal de tre store delstatene Florida, Ohio og Illionois stemme.

Saken fortsetter under bildet

Elizabeth Warren vant ikke engang sin egen delstat Massachusetts i nominasjonsvalget tirsdag. Foto: Patrick Semansky/Ntb Scanpix

Hva gjør Bloomberg og Warren nå?

Milliardær og tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg satset alt på supertirsdag. Han skal ha brukt 500 millioner dollar på tv-reklame og en rekke valgkamparrangementer i statene som gikk til valg tirsdag. Likevel gikk det overhodet ikke veien. Bloomberg vant valget på bittelille Amerikansk Samoa der seks delegater stod på spill, men nådde ellers ikke opp. Bloomberg satset på å bli de moderates alternativ dersom Bidens kampanje ikke lyktes, nå vurderer han å trekke seg, i følge nettstedet Politico.

Elisabeth Warrens svake oppslutning er et mysterium og samtidig ikke. Forklaringen er at «hvite, college-utdannede lever i sin egen Warren-boble», skriver nettstedet Vox. Warren får ros for gode debatter, hun hylles for lang erfaring, dyktighet og intelligens. Toneangivende aktører har løftet henne fram som den beste kandidaten (avisa New York Times anbefalte leserne å gå for enten Warren eller Amy Klobuchar). Likevel har hun gjort det svakt i alle nominasjonsvalgene. Tirsdag vant hun ikke en gang sin egen hjemstat, Massachusetts (hun kom på tredje). Overvurderingen av Warrens sjanser kan skyldes at hun står sterkt blant hvite og høyt utdannede, men egentlig ikke blant noen andre grupper.

– Virkeligheten er at det ikke er mange som oss, skriver kommentator Matthew Yglesias på Vox.

Hvis Warren trekker seg vil det være bra nytt for Bernie Sanders siden de to kjemper om mange av de samme stemmene.