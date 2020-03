Hvorfor vil så mange stanse ham? Dette er Bernie Sanders' politikk

Demokratene er inne i en dramatisk kamp om partiets veivalg etter supertirsdag, som ga Joe Biden et kraftig comeback. Grunnen er beredt for en duell mellom Bernie Sanders og Biden i ukene framover.

Skeptiske og moderate demokratiske partifeller frykter partiet kan gå på en kjempesmell med Sanders som kandidat. Bernie Sanders' tilhengere mener derimot han vil slå Trump.

Men hva vil egentlig Bernie Sanders? Hvor venstrevridd er han, og hva er hans hjertesaker?

Her er Sanders' politikk på et utvalg områder:

Helsehjelp for alle

Helse er Sanders' viktigste sak. Foto: NTB scanpix

En kampsak for Sanders. Vil etablere et nasjonalt offentlig helsesystem for alle, (Medicare for All), som skal sikre helsehjelp for alle amerikanere, uavhengig av økonomisk situasjon. Det vil innebære at alle amerikanere omfattes av en mer omfattende utgave av Medicare, som er helseforsikringsordningen for eldre mennesker. Medicare for All skal erstatte private helseforsikringer, som i dag er måten man sikrer seg helsehjelp i USA.

Barack Obamas helsereform, Obamacare på folkemunne, hadde som mål å øke antall mennesker som skulle få lettere tilgang på helsehjelp. Men Sanders og andre som støtter Medicare for All, mener dette ikke gikk langt nok, og i dag ikke dekker nok mennesker: 30 millioner står uten helseforsikring. Sanders vil blant annet ha et system der ikke helseforsikring er knyttet til arbeidsgiveren, slik det er for mange i dag.

Kritikerne mener det hele vil bli altfor dyrt, og/eller er imot at staten skal ha en så stor oppgave. Sanders viser til at han har en plan for finansieringen. Han foreslår ulike muligheter for finansiering, som han også mener vil bety besparelser i forhold til dagens utgifter. Blant forslagene er at arbeidsgivere betaler arbeidsgiveravgift i stedet for å betale til private helseforetak for arbeidstakerne som i dag, at det blir økt skatt på inntekt for arbeidstakere – mange familier betaler i dag uansett for private helseforsikring – og flere andre skatteøkninger, primært økninger for de rikeste.

Andre demokratiske kandidater ønsker også endringer i helsesystemet, men da mindre radikale omlegginger. Blant de andre viktigste kandidatene er Elizabeth Warren den som i størst grad støtter Medicare for All. Men mens Sanders ønsker å starte omleggingen umiddelbart, ønsker Warren å starte med å etablere et offentlig helseforsikringsprogram parallelt med de andre private mulighetene, for deretter gradvis å gå over til et fullstendig offentlig system, Medicare for All.

Myke opp innvandringspolitikken

Muren mot Mexico er omstridt. Foto: NTB scanpix

Stanse deportasjoner inntil en grundig gjennomgang av praksisen er gjennomført. Legge ned «umenneskelige» asylsentre og gjenforene familier som er blitt separert.

Vil stanse videre finansiering av muren ved Mexico-grensen, som var en av Trumps kampsaker.

Avskaffe studieavgifter

Sanders vil ha gratis utdanning. Foto: NTB scanpix

Kampsak for Sanders: Garantere at alle som tar høyere utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner slipper studieavgifter og skolepenger. Istedet skal 33 prosent av utgiftene dekkes av delstaten, resten av føderale myndigheter.

Blant de andre kandidatene har Elizabeth Warren uttrykt noe lignende.

Ny grønn plan

Klima er en annen viktig sak for Sanders. Foto: NTB scanpix

Sanders vil innføre en ny «green deal» for å løse klimakrisen. Blant annet vil han legge om energisystemet totalt til 100 prosent fornybare kilder, og skaffe 20 millioner nye jobber.

Han vil at USA igjen skal slutte seg til Paris-avtalen, som Trump har trukket USA ut av. USA skal bli en ledende stat i den internasjonale kampen mot klimakrisen, mener Sanders.

Økt minstelønn

Mange i fulltidsjobb er likevel fattige i USA. Her fra kjeden Walmart. Foto: NTB scanpix

Sanders ønsker å øke minstelønnen, og vil doble den fra 7.25 dollar i timen til 15 dollar i timen. Han påpeker at levekostnadene i løpet av de 40 siste årene har økt mer enn lønningen for vanlige arbeidstakere, og viser til at selv mange personer som er i full jobb i USA lever i fattigdom.

Han ønsker også å styrke arbeidstakeres rettigheter og doble medlemsskapene i fagforeninger.

Øke skattene

Sanders vil finansiere mye av sin politikk ved hjelp av økte skatter. Her fra Wall Street. Foto: NTB scanpix

Bernie Sanders vil finansiere mange av de store, dyre tiltakene gjennom økte skatter, fortrinnsvis for de aller rikeste. Han vil ha skatt på Wall Street-transaksjoner, og blant annet innføre skatt for de ekstremt rike, 0.1 prosent av USAs befolkning.

