I forslaget som Københavns overborgermester legger fram for folketinget, heter det at landets kommuner skal kunne forby vedovner i alle boliger som har fjernvarme.

– Vedovner er hyggelige, men ikke nødvendige i en by som København, hvor 99 prosent av boligene har deilig, klimavennlig fjernvarme, sier Frank Jensen, overborgermester for Socialdemokraterne, til Danmarks Radio.

København-borgermesteren mener at forurensning fra vedfyring er et problem over hele Danmark.

– Dette er et nasjonalt problem som særlig rammer byene, hvor vi bor tett. I fyringssesongen er det en eim av os over villastrøkene, sier Jensen til DR.

Han vil også endre panteordningen der man i dag får 2.000 for å bytte ut en gammel vedovn. I forslaget økes vrakpanten til 5.000 kroner for gamle vedovner, og grensen for gamle ovner rykker 10 år fram, fra 1995 til 2005, men man får ikke lenger tilskudd om man bytter ut den gamle vedovnen med en ny.

Det danske Rådet for Grøn Omstilling støtter forslaget.

– Vedovner forurenser utrolig mye. Hvis man fjernet alle vedovner i København, ville det ha samme virkning som å fjerne all biltrafikk, sier Kåre Press-Kristiansen, leder for Rådet for Grøn Omstilling, til Danmarks Radio.

Oslo kommune har en panteordning der man kan få inntil 6.000 kroner for å skifte ut gamle vedovner, og flere andre kommuner har lignende ordninger.

I Bergen innføres det fyringsforbud for åpn peiser og ikke-rentbrennende ovner fra 2021, skriver bladet Hus & Bolig.

– Svevestøv fra vedfyring er et stort problem for astma- og allergikere i store tette byer, sier Norsk Astma-og Allergiforening.

Fyring med ved i boliger og fritidsboliger er den største kilden til utslipp av svevestøv i Norge, konstaterer Statistisk Sentralbyrå.