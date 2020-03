Kilden sa søndag morgen til nyhetsbyrået AFP at 9.972 mennesker var hindret i å krysse grensa ulovlig det siste døgnet.

Samtidig forteller en kilde i gresk politi til nyhetsbyrået Reuters at over 500 migranter er kommet med båter til de greske øyene Lesvos, Samos og Chios søndag.

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu hevder på sin side at over 76.000 migranter har krysset grensene fra Tyrkia til EU.

Soylu skrev på Twitter søndag morgen at 76.358 mennesker hadde krysset grenseovergangene i den tyrkiske provinsen Edirne. Provinsen grenser både mot Hellas og Bulgaria.

13.000 på grensa

FNs organisasjon for migrasjon IOM melder på sin side at 13.000 mennesker befinner seg i grenseområdet i Edirne med håp om videre reise, og at flere tusen nye er på vei i buss uten at tyrkiske myndigheter hindrer dem.

Soylus opplysninger er ikke bekreftet verken av greske eller bulgarske myndigheter. Bulgarias forsvarsminister Krasimir Karakatsjanov sa søndag til den statlige bulgarske kringkasteren at ingen migranter så langt har krysset grensa ulovlig.

Flere nyhetsbyråer har imidlertid meldt at hundrevis av migranter er observert mens de trasket i grupper langs veier i Hellas etter å ha lyktes i å krysse grensa. De vil bli plassert i leirer i Hellas.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan bekreftet lørdag at Tyrkia ikke lenger vil hindre flyktninger og migranter som forsøker å ta seg til EU. Dette begrunnes både med de store flyktningstrømmene fra Syria og løfter som EU angivelig har brutt.

Frykter nye flyktningstrømmer

Tyrkia huser i dag 3,6 millioner flyktninger og migranter, de fleste syrere, og frykter at nærmere en million som er trengt opp til grensa i Syria som følge av den syriske offensiven i Idlib, skal strømme inn i landet. Tyrkia sier de ikke har kapasitet til det.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis innkalte søndag til krisemøte i landets sikkerhetsråd, mens EUs grensestyrke Frontex høyner beredskapen og sender støtte til Hellas.

EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas har på sin side innkalt til et hastemøte av EUs innenriksministre for å drøfte situasjonen. EU frykter en gjentakelse av migrantkrisen i 2015, da minst en million migranter og flyktninger strømmet opp gjennom Europa.

Strid om avtale

I mars 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om å stanse migrantstrømmen. I henhold til avtalen skulle Tyrkia stoppe migranter, mens EU til gjengjeld skulle bidra med milliarder av euro til flyktningene i Tyrkia.

Avtalen innebærer også at EU kan sende tilbake alle migranter og flyktninger som er kommet ulovlig, mens EU på sin side skulle ta inn et tilsvarende antall kvoteflyktninger fra Tyrkia.

Tyrkia mener EU ikke har oppfylt løftene i avtalen. EU på sin side insisterer på at flere milliarder euro er overført til Tyrkia, og krever at Tyrkia innfrir sine løfter.

Men knapt noen flyktninger er sendt tilbake fra de overfylte leirene i Hellas, og EU har derfor heller ikke hentet ut mange kvoteflyktninger. (NTB)

