.Tyrkia har satt i gang motangrep på flere steder i området etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i det som oppgis å ha vært et syrisk luftangrep i Idlib-provinsen torsdag. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) svarer Tyrkia med både drone- og artilleriangrep mot stillingene til den syriske regjeringshæren sør og øst i Idlib-provinsen.

Minst 27 av regimets soldater er drept i disse angrepene, mens ytterligere fire ble drept av artilleriild mot stillinger i naboprovinsen Aleppo, opplyste SOHR fredag kveld.