Tyrkia vil ikke lenger hindre syriske flyktninger og migranter fra å ta seg over grensene til Europa. Meldingen fra en tyrkisk myndighetsperson til nyhetsbyrået Reuters kom etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et angrep i Idlib utført av syriske kampfly torsdag.

De siste månedenes voldsomme krigshandlinger i områdene rundt byen Idlib nordvest i Syria har skapt en desperat humanitær situasjon for nærmere en million sivile syrere. Mange har søkt tilflukt fra bombene opp mot de tyrkiske grenseområdene, men den tyrkiske grensa har vært stengt.

Tyrkia har allerede 3,6 millioner syriske flyktninger i landet og myndighetene har nektet å ta imot flere så lenge Europa ikke gjør mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen. En avtale fra 2016 mellom Tyrkia og EU sier at Tyrkia skal stenge grensene for migranter og flyktninger til Europa i bytte mot økonomisk bistand.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med å åpne grensene i ulike sammenhenger de siste årene. Når myndighetene nå angivelig gjør det, vil det være brudd på migrantavtalen med EU.

Beslutningen brukes trolig som pressmiddel for å få EU og Nato til å engasjere seg på Tyrkias side i krigen i Idlib, skriver den britiske avisen The Guardian.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med å åpne grensene. Foto: Ntb Scanpix

– Viktig sikkerhetsventil

Humanitære organisasjoner som FN og Human Rights Watch, har lenge presset på for at Tyrkia må åpne grensene for syriske asylsøkere.

– Vi har bedt om at Tyrkia må åpne grensen. Det er en helt essensiell sikkerhetsventil for sivile fra krigshandlingene i Syria, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til Dagsavisen.

Det dødelige angrepet på de 33 tyrkiske soldatene torsdag har skapt frykt for en alvorlig militær opptrapping av krigen i Syria. Tyrkiske myndigheter lovte umiddelbart hevnangrep og minst 16 syriske soldater skal ha blitt drept, skriver NTB.

NATO innkalte til hastemøte fredag på oppfordring fra Tyrkia der forsvarsalliansen konkluderte med full støtte til Tyrkia.

Opptrappingen av krigshandlingene og åpningen av de tyrkiske grensene kan bety nye høye ankomster av migranter og asylsøkere til Europa. Tyrkiske medier melder at migranter i landet umiddelbart startet å ta seg til grensen til Hellas etter at beskjeden om grensene ble kjent. I Istanbul begynte det syriske samfunnet å organisere bussreiser til grensa, skriver The Guardian.

– Ikke forberedt

Asylankomstene til Europa har gått kraftig ned etter den store toppen i 2015 da det kom godt over en million mennesker. De aller fleste kom sjøveien fra Tyrkia til de greske øyene. Men ankomstene har ikke stanset helt opp - i fjor kom det over 70.000 migranter til Hellas, tross Tyrkias stengte grenser. Mange av dem bor under uholdbare forhold i leirer på de greske øyene.

Europa må være forberedt på at antallet migranter og asylsøkere kan øke nå, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen. Problemet er at Europa ikke er forberedt.

– Vi er helt avhengig av en annen innsatsvilje i Europa enn det vi har sett til nå om Erdogan faktisk skal begynne å slippe folk over grensene. Vi har sympati med tyrkerne her. De har allerede millioner av syriske asylsøkere i landet, i tillegg til en veldig tilspisset situasjon like ved grensen sin i Syria, sier Nesse.

Fryser i hjel

Områdene rundt byen Idlib vest for den tidligere storbyen Aleppo, er de siste opposisjonskontrollerte områdene i Syria og ble lenge ansett som trygge. Nå er nærmere 900.000 mennesker drevet på flukt her etter at den syriske regjeringens siste offensiv mot opposisjonen startet 1. desember i fjor. Flyktningkrisen er den verste så langt i den ni år lange krigen, i følge FN.

De trygge områdene krymper dag for dag og rundt 170.000 bor uten tak over hodet i den strenge vinterkulda. Det er snø flere steder og små barn har frosset i hjel i minusgradene.

Leger uten grenser støtter flere sykehus i Idlib-provinsen. De siste ukene er det blitt en mer og mer dramatisk situasjon for de sivile i området, forteller lege Morten Rostrup.

– Vi ser en videre eskalering av den krigen som har pågått over så lang tid. Nå nærmer vi oss en ekstrem humanitær situasjon, sier Rostrup til Dagsavisen.

Den siste uka har kampene nærmet seg de store flyktningleirene. FN har advart mot at kampene kan ende i et «blodbad». Tidligere denne uka ble skoler og barnehager som sivile hadde søkt tilflukt i bombet. Over 185 ble såret og rundt 20 døde, mange av dem var barn, i følge Leger uten grenser. Mange av de skadde ble behandlet på sykehusene organisasjonen støtter.

– Flyktningene er blitt presset opp i et hjørne. De har ingen muligheter til å flykte. Det aller viktigste er at de stridførende partene gjør alt de kan så ikke de sivile blir enda mer skadelidende, sier Rostrup.