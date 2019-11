Gjerningsmannen var iført det som lignet en bombevest. Vesten ble undersøkt og viste seg å bestå av falske eksplosiver, opplyste Scotland Yard under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Mannens identitet er foreløpig ikke kjent.

Omstendighetene rundt hendelsen er foreløpig uklare, men politiet behandler det som terror.

Det er ikke kjent hvor mange som er såret, men tilstanden til flere av dem er alvorlig, ifølge London-ordfører Sadiq Khan. Han sier at politiet ikke leter etter flere gjerningspersoner.

Khan kalte hendelsen «forferdelig» da han uttalte seg til pressen fredag ettermiddag.

"There was a rush of people running into the cafe...people rushed in, immediately the manager ran and shut the door and locked it, and everybody basically dove under the tables," says a witness who was at a cafe near London Bridge during the incident https://t.co/uyjGx0cpS5 pic.twitter.com/UUhBCyX2ir