Å se Donald Trumps mobb innta Capitol i Washington DC, hører til vår tids mest dramatiske øyeblikk. Ikke siden 11. september 2011 har verden og det amerikanske folk vært like fiksert på en hendelse som under angrepet på demokratiet onsdag kveld.

Dette er et sjokkerende bunnpunkt i USAs historie. Et drama uten sidestykke. Scener vi aldri trodde vi skulle se. Og spørsmålet nå er om det er slutten på Trump vi så, en krampetrekning, eller om det er starten på en potensiell borgerkrig. I så fall kan onsdag ha vært starten på slutten på USA som vi kjenner det. Heldigvis var volden og skadene svært begrenset. En kvinne skal ha blitt drept, uten at vi vet mye om omstendighetene. Men potensialet for vold er enormt i et land som flyter over av våpen.

Mobbens invasjon av den amerikanske kongressen, er også en kulminasjon av Trumps ondsinnede manipulasjon av egne tilhengere. I måneder før presidentvalget og i de to månedene som har gått siden valgnederlaget, har Trump beredt grunnen for sin livsløgn - om at valget er stjålet fra han. Presidenten har møysommelig bygd opp sin fortelling om urett og har hjernevasket sine tilhengere til å tro på hans løgner.

«Kom til Washington. Det kommer til å bli vilt», skrev Trump på Twitter for noen dager siden. Bare noen timer før angrepet på kongressen, talte han til sine supportere i landets hovedstad. Han gjentok løgnene om valget, og gjentok at pressen var landets største problem. Presidenten oppfordret massene om å gå mot kongressen. Det var rent oppvigleri.

President Trump virker nå å være klinisk sinnssyk, forstyrret og virkelighetsfjern. Men han bør straffeforfølges for sine handlinger denne skammelige dagen. Han har bare få dager igjen som president, men han bør avsettes. Trump oppfordret til kupp, til opprør, til å gripe inn i den demokratisk valgte kongressens arbeid med formelt å godkjenne valget av Joe Biden.

Det vil også bli stilt mange vanskelige spørsmål i dagene som kommer om sikkerheten rundt kongressbygningen. Hvor var Nasjonalgarden? Hvordan var det mulig for en mobb å komme seg nesten uhindret inn i hjertet av USA, et land som er besatt av sikkerhet. Hvordan var det mulig ikke å være forberedt på at dette kunne skje når samlingen av Trumps supportere i Washington har vært så godt kjent? Når Black lives matter-bevegelsen samlet seg i sommer, var sikkerhetsoppbudet enormt i byen. Nå var det nesten fraværende. Det er en gåte, som dessverre åpner for en rekke ubehagelige muligheter.

Om to uker skal Joe Biden sverges inn samme sted, foran kongressbygningen i Washington. Sjelden har et maktskifte vært mer nødvendig. Men få amerikanske presidenter, har hatt en større oppgave foran seg enn 78 år gamle Biden. Han overtar et hus som er bevisst satt i brann av sin forgjenger. Slukningsarbeidet vil bli vanskelig.