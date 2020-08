Spania, Frankrike, Hellas og Tyskland er blant landene som har sett bekymringsfulle topper av nye smittetifeller, en konsekvens av å gå tilbake til normalen etter måneder med nedstenging, skriver CNN.

Mens Europas første utbrudd på våren rammet eldre og spredte seg i omsorgsboliger og sykehus, ser de nye smittetilfellene ut til å være knyttet til yngre mennesker som drar ut på barer, restauranter og andre offentlige steder.

– Det er en ekte oppblomstring i smittetilfeller i flere land, som et resultat av at fysiske avstandstiltak er blitt sluppet opp på, sa det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdommer (ECDC) i en uttalelse mandag.

Les også: VG: Høye smittetall i Oslo - ville blitt regnet som «rødt» område

Spania i spissen

Spania er i spissen med flest antall smittetilfeller. Tidligere denne uken overgikk Spania Storbritannia som landet med det nest høyeste antallet bekreftede smittetilfeller i Europa, etter Russland. Data fra landets helsedepartement viser at gjennomsnittsalderen for personer som tester positivt for koronaviruset i Spania har sunket jevnt og trutt de siste ukene, noe som antyder at flere unge blir smittet.

Andre europeiske land ser den samme trenden. I følge ECDC var 40 prosent av mennesker som ble smittet av viruset i Europa mellom januar og mai 60 år eller eldre. I juni og juli derimot, utgjorde denne aldersgruppen bare 17,3 prosent av alle smittetilfeller. Den største andelen av nye smittetilfeller om sommeren, på 19,5 prosent, ble rapportert blant personer mellom 20 og 29 år, opplyser ECDC. Gjennomsnittsalderen falt fra 54 år fra januar til mai til 39 år fra juni til juli.

Frankrike med ny smittetopp

Den franske helseministeren Olivier Véran sa at viruset nå sirkulerer blant landets unge. Onsdag så Frankrike sitt største hopp i daglige nye smittetilfeller siden gjenåpningen av landet begynte, med 2.524 nye smittetilfeller på 24 timer, ifølge departementet.

Imidlertid sa Véran at virkningen på helsesystemet ikke er så dårlig som det var i vår, da Frankrike opplevde lignende smitterate.

– Andelen kompliserte smittetilfeller er mye lavere, sa Véran til TV-kanalen France 2 , og la til at alderen til de smittede er en grunn til dette.

– Koronapasienter er nå yngre og mindre sårbare, forklarte han til TV-kanalen.

Les også: Nordmann i USA: – Uaktuelt å sende barna fysisk på skolen

Hellas krever negativ test fra besøkende

Også Hellas opplever nye smittetopper. Onsdag registrerte landet har den høyeste daglige økningen av koronatilfeller siden pandemien begynte, med 262 nye smittetilfeller registrert av Hellas' nasjonale folkehelseorganisasjon. I følge en tweet fra Vassilis Kikilias, Hellas helseminister, har gjennomsnittsalderen til dem som har blitt smittet i august falt til 36 år.

Sammenlignet med andre europeiske land har Hellas klart å holde viruset under bedre kontroll de siste månedene. De har rapportert 6.177 smittetilfeller så langt, en brøkdel av antallet i andre land. De lave smittetilfellene har gitt Hellas mulighet til å ønske turister fra resten av Europa velkommen og markedsføre seg selv som et trygt land. Nå, i et forsøk på å stoppe ytterligere utbrudd, lukker den greske regjeringen denne døren litt.

Nå trenger besøkende fra Spania, Sverige, Belgia, Tsjekkia og Nederland en negativ test for å komme inn i landet. Det er også innført skjenkestopp etter midtnatt for barer og restauranter i 16 områder i Hellas.

Tyskland vil tilby gratis tester for alle innreisende

Tysklands daglige antall nye infeksjoner har igjen økt til over 1.000, etter flere dager med lavere smittetall. Landets senter for forebygging av sykdommer, Robert Koch Institute, rapporterte 1.226 nye smittetilfeller onsdag, som er det høyeste siden mai.

Når tyske skoler begynner å åpne igjen, oppfordrer regjeringen folk til å følge avstandsreglene og bruke masker. Det har også startet en massiv kampanje med gratis tester for alle som kommer inn i landet.

Les også: Hvor mange kan jeg invitere til fest? Dette er rådene og reglene som gjelder nå

Italia med nye innreisetiltak

Italia har satt i verk tiltak som skal hindre viruset i å importeres fra utlandet. Som mye av resten av Europa lar Italia fortsatt ikke reisende fra det meste av verden komme inn i landet fritt.

Fra og med torsdag, vil restriksjonene gjelde selv for folk som kommer fra land Italia tidligere har ansett som trygge. Reisende som har vært i Kroatia, Hellas, Malta og Spania de siste 14 dagene - selv om de bare har passert gjennom - kan bare komme inn i Italia hvis de har testet negativt opptil 72 timer før ankomst.