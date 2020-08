VG: Høye smittetall i Oslo - ville blitt regnet som «rødt» område

Smitten i Oslo og andre steder har vært økende etter flere hjemmefester denne uken.

Les mer her: Stor pågang på koronatelefonen i Oslo -telefonen og den nasjonale telefonen er åpen søndag

Nå skriver VG at tallene for Oslo er så høye at det ikke ville vært godkjent som et «grønt» området av Folkehelseinstituttet (FHI).

Smittetallene i kommunen går med andre ord over det gjeldende kravet Folkehelseinstituttet har for at andre land og regioner i EU/EØS-området.

Les også: Politiet om store fester denne helga: – Folk må tenke seg om

Kravet FHI stiller til andre land er at det må være færre enn 20 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene for at de skal være «grønne», altså at man slipper karantene ved inn- og utreise av landet.

Ifølge VG er det registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere i Oslo de siste to ukene.