Opp til 20.000 pasienter i England skal få medisinsk cannabis innen en periode på to år. Målet er å lage Europas største database med informasjon om dopet, skriver The Guardian.

Medisinsk cannabis ble lovlig i England for et år siden. Likevel hevder aksjonister at det fremdeles er for vanskelig å få tilgang for pasienter.

Derfor håper forskere bak prosjektet ny kunnskap vil overbevise NHS England, et britisk forvaltningsorgan under Helsedepartementet, om å godta bruken av dopet i flere sammenhenger.

Vil forske på flere lidelser

– Medisinsk cannabis er fremdeles utilgjengelig for altfor mange, sier professor David Nutt. Han er med i den selvstendige forskningsgruppen Drug Science, som står bak det kommende forsøket. Prosjektet har fått navnet «Project Twenty21». 20.000 pasienter vil altså få tilgang til cannabis produkter innen utgangen av 2021.

Siden fjorårets lovliggjøring, har leger uttrykt skepsis for å skrive resepter til det kontroversielle legemiddelet. Årsaken har blant annet vært mangel på bevis av hvilke effekter medisinsk cannabis gir.

Prosjektet skal derfor studere virkninger på pasienter som lider av kronisk smerter, epilepsi, Tourettes syndrom, multippel sklerose, posttraumatisk stresslidelse og angst. Samt mennesker som tidligere har lidd av stoffmisbruk.

Prosjektet lanseres hos og støttes av Royal College of Psychiatrists (RCP) – en organisasjon bestående av profesjonelle psykiatere i Storbritannia.

– RCP håper prosjektet vil adressere det sparsomme beviset for bruken av cannabis-baserte medisinske produkter i alle helsesammenhenger, også mentale, sier professor Wendy Burn, leder av organisasjonen.