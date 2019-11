Derfor sender Putin troll til Afrika

På onsdag meldte Facebook å ha slettet tre kontoer, med eierskap til totalt et dusin sider. Sidene er lenket til businessmannen Yevgeny Prigozhin, kjent i russiske medier som «Putins chef». Tidligere i år ble han pålagt sanksjoner fra USA for å ha finansiert såkalte troll-fabrikker, skriver CNN.

Disse trollene er langt fra de Askeladden møter i norske eventyr. De er nemlig også kjent som «Putinbots» og «Kremlinbots» i Russlands nye militære front: internett brigaden. Trollene beskrives som anonyme politiske kommentatorer, som sponses av den russiske regjeringen.

Under presidentvalget i USA 2016 skal de på ordre fra de høyere russiske makter, ha masseprodusert «fake news» for å bidra til at Donald Trump ble valgt.

Nå gjør trollene seg klare til nok en kamp. Og runde nummer to finner sted på afrikansk jord.

Afrikanske land som mål

Sidene som onsdag ble tatt ned av Facebook, skal angivelig hatt flere afrikanske land som mål. Blant annet Madagaskar, Mosambik, Kongo, Sudan og Libya. Minst en av sidene som ble lagt ned, hadde angivelig bakkekontakt både i Russland og i Afrika.

Nedleggelsen av sidene skjedde kun få dager etter at president Vladimir Putin holdt vertskap for hele 54 afrikanske land på en resort under Russia-Africa Summit and Economic Forum, i landets sørlige perle, Sochi.

En av sidene er tilknyttet Alexander Malkevich. Også han ble pålagt sanksjoner fra USA, for sin tilknytning til Prigozhin. Selv nekter han for at de noen gang har møtt hverandre. Likevel hevder han det er en ære å være på listen over de sanksjonerte.

Malkevich har opprettet base i Afrika som leder av «Foundation for Protection of Traditional Values». Organisasjonen har levert politiske strategier til minst tre afrikanske land. To av landene er tilknyttet Facebooks nedleggelser denne uken.

Svartelister privatfly og yachter

Den siste tiden har USA trappet opp sanksjonene mot Prigozhin, ved å svarteliste yachtene og privatflyene hans. Samtlige er nylig blitt sett på kryss og tvers av Afrika.

Både privatflyene og yachtene har hatt nok å gjøre de siste årene; Prigozhin har nemlig kjørt høygir for å utvide sine aktiviteter i de afrikanske landene.

Blant annet skal selskap knyttet til den travle russeren ha sendt leiesoldater til Syria, Kongo og Sudan, og underskrevet lukrative kontrakter for å utvinne olje og mineraler.

Det russisk selvstendige graveprosjektet Proekt, har tidligere meldt at Prigozhin fattet interesse for «soft power»-prosjekter i Afrika tidlig 2018.

Planen, ifølge Proekt, for hans ankomst på kontinentet skal ha vært som følge: å skape et nettverk med lojale politiske strategier.

Treningskurs for journalister

Samtidig som Putin gjestet afrikanske ledere og underskrev kontrakter for å sende flere våpen til kontinentet, foreslo deler av regjeringen hans et annet produkt: treningskurs med russiske propaganda eksperter.

Russiske politikere og mediefolk fra de statseide kanalene, erklærte at de ønsker et samarbeid mellom russiske og afrikanske journalister. Særlig vil de åpne for at afrikanske journalister kan læres opp av de russisk statseide kanalene RT (Russia Today) og Sputnik.

– Vi er klare for å se på muligheter for å sende spesialister fra RT og Sputnik til diverse afrikanske land og sette opp mesterklasse der, som vil være mer produktivt og beleilig, sa Alexey Volin, Russlands kommunikasjonsminister.