– Skaden er allerede skjedd, så nå dreier det seg om skadebegrensning for dronningen. De må finne en best mulig løsning for familien og Harry og Meghan, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

– Dette dreier seg om en stor tillitskrise internt i familien, noe som gjør noe med institusjonens renommé. Det handler om en manglende evne til å holde sammen og forstå sine egne roller, sier Bratberg, som følger britisk samfunnsliv og politikk tett.

Krisen rundt Harry og Meghan kommer like etter krisen rundt prins Andrew, knyttet til prinsens forbindelser til den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein.

– Dette var det siste dronningen trengte nå, sier Bratberg.

Han mener det som gjør striden rundt Harry og Meghan så vanskelig for dronningen er hva som ligger implisitt i deres avgjørelse.

– Å være en del av kongefamilien er et skjebnefellesskap. I det de nå har gjort ligger en implisitt kritikk av hvordan familien fungerer. Det er veldig lett å forstå at det skaper dyp uro og følelse av svik hos resten av familien. Dronningen har et veldig vanskelig utgangspunkt, for det er en kritikk hun ikke kan imøtegå offentlig, sier Bratberg.

Forsonende ord

Det er Harry og Meghans overraskende beslutning om å slutte å være fremtredende medlemmer av kongefamilien som de siste dager har skapt oppstyr rundt monarkiet i Storbritannia. Helt uforberedt kom uttalelsen i forrige uke, der de også skrev at de vil dele sin tid mellom Storbritannia og Canada, og bli finansielt uavhengig, men samtidig fortsatt ta del i en del kongelige oppgaver. Dronningen og prins Charles var ikke forberedt på den offentlige uttalelsen.

Oppmerksomheten rundt krisen toppet seg da det mandag ettermiddag ble holdt et krisemøte mellom dronning Elizabeth, prins Charles, William og Harry, og med Meghan på telefon fra Canada.

Etter møtet kom det en forsonende skriftlig uttalelse fra dronningen.

– Min familie og jeg støtter fullt ut Harry og Meghans ønske om å skape et nytt liv som en ung familie, uttalte dronning Elizabeth.

– Selv om vi ville ha foretrukket at de fortsatte som fulltidsarbeidende medlemmer av kongefamilien, respekterer og forstår vi ønsket om å leve et mer uavhengig liv som en familie, samtidig som de fortsetter å være en verdsatt del av min familie, sa dronningen.

– Dette er en bemerkelsesverdig likefrem og uformell, nesten personlig, uttalelse fra dronningen, kommenterer BBCs kongereporter Jonny Dymond.

– Det ser ut som dronningen ser dette som en prosess, ikke en hendelse. Hun kaller det en overgangsperiode når Harry og Meghan skal dele sin tid mellom Canada og Storbritannia, kommenterer Dymond.

Trussel mot monarkiet

Det er blitt påpekt at dronningen ikke brukte den fulle tittelen til Harry og Meghan, som er hertugen og hertuginnen av Sussex, men derimot omtalte dem med fornavn og som «the Sussexes». Det bringer fram spørsmålet om hvorvidt paret kommer til å fortsette med titlene sine i framtiden, skriver The Guardian.

Jonny Dymond mener måten paret kom med sin erklæring på, uforberedt og brått for resten av familien, var respektløst. Få dager senere var Meghan reist til Canada.

– Måten å gå i dekning på ser ut som en direkte trussel mot monarkiets overlevelse, mener kommentatoren.

Situasjonen er av enkelte blitt sammenlignet med krisen som oppsto i 1936, da kong Edward abdiserte etter kun 11 måneder på tronen fordi han ville gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Det fikk han ikke gjøre som konge, siden hun var fraskilt. Dermed valgte han bort tronen for å gifte seg med henne.

Den nåværende situasjonen er likevel ganske annerledes, påpeker Bratberg.

– Situasjonen i 1936 var enda mer alvorlig, den kom i en urolig tid med krigen som fulgte etterpå, og det sto mye på spill for nasjonens evne til å holde sammen. Da dreide det seg jo dessuten om monarken, det gjør det ikke nå, sier Bratberg.

Offer eller bortskjemt?

Britiske medier har vært tapetsert med saken om Meghan og Harry de siste dagene. Brødrene William og Harry gikk mandag til det skritt å komme med en felles uttalelse gjennom sine talspersoner, der de sier at en avissak er usann.

Kritikken er blitt koblet til en sak i The Times, som siterer en ikke navngitt kilde som hevder at Harry og Meghan har blitt tilsidesatt av Williams «mobbende holdning». Brødrene svarte med å si at slike oppslag er «krenkende» og potensielt skadelig».

Debatten rundt Harry og Meghan preges også av å være polarisert.

– Det er to konkurrerende fortellinger rundt Harry og Meghan, sier Bratberg.

– Den ene er at Harry er i sin fulle rett til å gjøre det han gjør, både sett i lys av tragedien rundt moren, prinsesse Diana, og at Meghan virkelig har blitt utsatt for mye urimelig i pressen, trolig blant annet på grunn av sin etniske bakgrunn og annerledeshet. Mange ser med sympati på dem på grunn av dette, sier Bratberg.

Mye av dette kom fram under en TV-dokumentar fra parets Afrika-reise, som ble publisert i høst. Der var Meghan åpen om at hun har det svært vanskelig, ikke minst på grunn av heksejakten fra pressen.

– Den andre fortellingen er at Harry er en bortskjemt guttunge som er blitt forblindet av forholdet til Meghan, at han ikke ser at han skader familien, sier Bratberg.

– I praksis er nok sannheten et sted i mellom. Meghan har vært utsatt for mye urimelig, samtidig tror jeg det er hevet over tvil at det er uklokt å svare på den måten Harry har gjort, ved å gjøre offentligheten til fiende, og rømme og «bryte» med familien, sier han.

Hvem betaler hva?

En rekke spørsmål er ikke avklart ennå, for eksempel hvem som skal betale for hva, blant annet sikkerhetstjenester. Canadas statsminister Justin Trudeau sier den canadiske regjeringen så langt ikke har vært involvert i hvorvidt Canada kommer til å ha noen rolle i det.

Det som også er uavklart er hva slags type inntektsbringende arbeid de kan påta seg og hva slags skattekonsekvenser det vil få å flytte ut av Storbritannia.

– De skal ha en halvveisrolle som vil være svært vanskelig å balansere, sier Øivind Bratberg.

– De skal ha noen gjenværende oppgaver, men samtidig en friere posisjon som er vanskelig å definere. Hvordan skal man drifte noen som er «halvveis kongelige»? Det er ikke enkelt å balansere. De vil nok fortsatt være delfinansiert av prins Charles, sier han.

Kommenterer ikke

Storbritannias statsminister vil ikke kommentere krisen i kongefamilien.

– Kongefamilien er en av de store, store verdiene dette landet har, og jeg er sikker på at de vil finne ut av det. Jeg tror ikke det vil hjelpe med fortløpende kommentarer fra politikere, sa Boris Johnson i et intervju på BBC.

Øivind Bratberg sier det alltid er vanskelig å vurdere hvor skadelig en situasjon er for monarkiet mens man står oppe i det.

– Her og nå stormer det, men det er alltid vanskelig å se hvordan det vil virke på sikt. Hovedsaken nå er å finne en løsning som fungerer for dem. Et større spørsmål lurer i bakgrunnen, og det er hvordan det vil fungere når dronningen dør. Da står institusjonen på spill på en annen måte. Det spørsmålet er større enn den skandalen man står oppe i nå, sier Øivind Bratberg.

