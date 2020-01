Harry og Meghan trekker seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset

– Vi har til hensikt å tre tilbake som fremstående medlemmer av kongefamilien og arbeide for å kunne bli økonomisk uavhengige, mens vi fortsetter å støtte dronningen fullt ut, heter det i en uttalelse fra paret.

Kunngjøringen onsdag var uventet og vekket oppsikt.

Ved å dele sin tid mellom USA og Storbritannia, ivaretas oppdragelsen av parets sønn innen kongehusets tradisjonelle rammer, samtidig som familien får rom rundt seg til å starte på neste kapittel i sitt liv, som vil omfatte lansering av en ny veldedig stiftelse, heter det i en uttalelse lagt ut på Facebook og Instagram.

Stiftelsens navn Sussex Royal ble kjent i juli i fjor. Da var det gått én måned siden prins Harry hoppet av The Royal Foundation, som han hadde stiftet sammen med storebror prins William for å drive veldedighet. Deres respektive ektefeller ble med senere.

Tabloidpressen

Fjoråret var også begivenhetsrikt for prins Harry og hertuginne Meghan, på godt og vondt. 6. mai gledet britene seg sammen med dem over nyheten om at paret hadde fått en sønn, Archie Harrison Mountbatten Windsor.

Noen måneder senere, i oktober, sto hertuginne Meghan fram i et intervju med ITV der hun sa at det hadde vært et vanskelig år etter at hun giftet seg inn i den britiske kongefamilien i mai 2017.

I intervjuet fortalte hun at hennes britiske venner advarte henne mot å gifte seg med prinsen, fordi den britiske tabloidpressen ville kaste seg over henne. Det fikk vennene rett i. Britiske tabloider har skrevet spesielt mye om det vanskelige forholdet mellom Meghan og hennes far Thomas Markle. Prins Harry har saksøkt The Sun og Daily Mirror for å ha krenket privatlivets fred, ved angivelig å ha avlyttet beskjedene på telefonsvareren hans.

– Brødreuenighet

Forholdet mellom prinsene ble også dårligere. Prins Harry sa i intervju med ITV at han ikke lenger ser så mye til broren William.

– Vi går definitivt forskjellige veier, men jeg vil alltid være der for ham, slik jeg vet at han alltid vil være der for meg, sa prins Harry som kommentar til ryktene om uenigheter mellom ham og storebroren.

Han viste til presset som kongefamilien lever under, og at de har travle liv, men la til at han er svært glad i broren.

– Som brødre har man gode dager og dårlige dager, sa prins Harry.

– Skuffet dronning

I fjor dukket det også opp rykter om uoverensstemmelser mellom brødrenes koner – hertuginnene Kate og Meghan. Den angivelige uoverensstemmelsen skal ha preget dronning Elizabeth. Ifølge britiske medier skal hun være skuffet over barnebarnet Harry og hans amerikanskfødte kone.

Bildet av prins Harry og hertuginne Meghan var dessuten ikke å se blant de andre familiebildene på dronningens skrivebord da hun holdt juletalen.

– Når det gjelder dronningen, så er ingenting tilfeldig, skrev The Times.