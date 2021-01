Kravet om å stille den danske statsministeren for riksrett skal nå behandles i Folketinget som et beslutningsforslag.

Mette Frederiksen må redegjøre for manglende hjemmel for å avlive sunne og friske mink, inkludert avlsdyr, ifølge borgerforslaget som ble lansert 8. januar på borgerforslag.dk.

Borgerforslag

Når et borgerforslag når 50.000 underskrifter, sier reglene at partiene i Folketinget ta stilling til om de vil framsette det som et konkret beslutningsforslag.

Hvis forslaget blir fremsatt i Folketinget, vil det måtte gå gjennom den samme behandlingsprosessen som andre alminnelige beslutningsforslag som blir stilt av partiene.

Frederiksen var den som orienterte om beslutningen om at alle mink skulle avlives.

Kommisjon oppnevnt

Den danske regjeringen besluttet i slutten av november at 17 millioner skulle avlives for å unngå at et mutert koronavirus, som man fryktet kunne hemme effekten av en vaksine, skulle spre seg. Men det viste seg at det ikke fantes lovhjemmel for at regjeringen kunne kreve dyrene avlivet.

Matvareminister Mogens Jensen måtte gå av som følge av saken, men opposisjonen har likevel vært kritiske mot resten av regjeringen og Frederiksen spesielt for håndteringen.

Folketinget har oppnevnt en kommisjon som skal granske hendelsesforløpet.

Kan bli andre riksrettstiltale på kort tid

Det har kun vært fem riksrettssaker i Danmarks historie så langt, og den forrige var i 1995. En sjette riksrettssak er allerede på vei ettersom et bredt flertall i Folketinget støtter tiltale mot tidligere innvandringsminister Inger Støjberg.

Bakgrunnen for riksrettssaken var at Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år.

Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig.

