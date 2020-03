Bolsonaro og hans følge møtte både USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida i helgen.

Det er tidligere klart at Fabio Wajngarten, kommunikasjonssjef for Brasils president, er smittet, og han la ut bilde av seg selv der han står tett inntil Trump.

Torsdag sa Trump at han ikke er bekymret etter opplysningene om at Wajngarten er smittet. Trump og Bolsonaro spiste middag sammen på Mar-a-Lago, men Trump sier de «ikke gjorde noe veldig uvanlig».

Donald Trump og Jair Bolsonaro under middagen lørdag 7. mars. Bak Trump står Wajngarten. Foto: Alan Santos/ BRAZILIAN PRESIDENCY/AFP/NTB scanpix

Det var avisa O Dia i Rio de Janeiro som meldte at president Bolsonaro var smittet av koronaviruset, men sønnen sa etterpå at testene ikke var fullført.

Sønnen sa på Twitter at man ennå ventet på resultatet av en prøve nummer to etter at den første testen ifølge O Dia var positiv. Han sa at det er mye løgner og desinformasjon som sirkulerer.

O Dia bet seg merke i at presidenten framsto blek og dratt på TV torsdag kveld, men hans sønn Eduardo sa at han ikke viste tegn til symptomer, selv om han ble testet.

Bolsonaros helse har ikke vært helt på topp siden han ble alvorlig skadd i et knivattentat under valgkampen og lagt inn på sykehus, der han ble operert for store indre blødninger. Han fikk skader på flere indre organer.

