FBI vil avhøre prins Andrew om den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, men så langt har de ikke fått kontakt med ham.

Under en improvisert pressekonferanse i New York på fredag, oppfordret Gloria Allred, som representerer Epsteins ofre, prinsen til å dele alt han sitter på av informasjon om Epstein.

Prins Andrew var nær venn av den overgrepsdømte amerikaneren i en årrekke.

– Mine klienter fortjener sannheten, sa Allred.

Hun henvendte seg direkte til prinsen og ba ham gjøre det rette, slik at ofrene får vite sannheten.

– Hvis du ikke har gjort noe galt, så snakk med FBI.

– Be ham ringe FBI

Milliardæren Epstein var fengslet og anklaget for menneskehandel med mindreårige jenter da han i tok sitt eget liv i august i fjor.

En amerikanske kvinne sto fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Dette avviste prinsen i et intervju med BBC i desember. I samme intervju forsvarte han vennskapet med Epstein.

Ifølge The Guardian var det Allred som sto bak stuntet med den amerikanske skolebussen som kjørte forbi Buckingham Palace i London på fredag.

Mellom to store bilder av Andrew, sto det skrevet: «Hvis du ser denne mannen, be ham ringe FBI for å svare på deres spørsmål».

Trukket seg fra offisielle oppgaver

Etter intervjuet med BBC, har prins Andrew hatt trøbbel med familien. Nylig ble det kjent at offentlige bygg ikke skulle flagge på prinsens 60-årsdag. Den formelle begrunnelsen var at prinsen «inntil videre har trukket seg fra offisielle oppgaver».

Etter planen skulle han også bli forfremmet til admiral på bursdagen, men prins Andrew har bedt om at den hederen utsettes på ubestemt tid, ifølge BBC.

Prinsen var aktiv i marinen fra 1979 til 2001 og tjenestegjorde i Falklandskrigen.