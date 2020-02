– Hvis dette skjer i Afrika, vil det bli en enorm kamp, for helsevesenet er overbelastet med å håndtere pågående sykdommer som malaria, meslinger og ebola-utbruddet, sier Michael Yao, programsjef for kriseoperasjoner i Afrika for Verdens helseorganisasjon (WHO), ifølge The New York Times.

Over en million

På verdenskartet over påviste tilfeller av coronaviruset, som har fått navnet covid-19, er det foreløpig helt blankt i Afrika. Dette til tross for at det antas å være minst en million, kanskje opp mot to millioner kinesere på det afrikanske kontinentet. Kina er sterkt inne på det meste av kontinentet med massive investeringer, og rundt 10.000 kinesiske bedrifter opererer i Afrika.

Inntil begynnelsen av februar var det ifølge WHO kun to laboratorier i hele Afrika – ett i Sør-Afrika og ett i Senegal – som hadde utstyret som er nødvendig for å teste pasienter for covid-19.

Er det grunn til å tro at det ikke er noen tilfeller i Afrika allerede, eller skyldes mangelen på rapporterte tilfeller at muligheten til å fange det opp nærmest har vært fraværende inntil nylig i afrikanske land?

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier dette ikke er mulig å fastslå.

– Jeg tør ikke spekulere på det, men det vi kan si er at WHO og andre er særlig opptatt av Afrika, og at det nå bygges opp laboratoriekapasitet i flere land. Nå har vel snart halvparten av landene i Afrika mulighet til å påvise viruset. Jeg er ikke så sikker på at viruset har begynt å spre seg til Afrika ennå, men vi må nok regne med at det vil komme til å gjøre det. Da kan det være at man oppdager det sendt, og man kan få alvorlige tall, sier Aavitsland til Dagsavisen.

Flere får tilgang

Siden begynnelsen av februar har flere land i Afrika fått tilgang til utstyr som gjør at de kan oppdage viruset hos pasienter. WHO har 29 land på listen over land som nå får tilgang til dette utstyret. Målet er at 36 land i slutten av måneden skal ha det.

– Når dette kommer, er det større sannsynlighet for å oppdage det. Men vi har foreløpig ingen grunn til å tro at det er store mørketall som da vil bli avdekket, sier Aavitsland.

En mann på et apotek i Kitwe i Zambia prøver en ansiktsmaske. Det er bekymring for at afrikanske land er dårlig rustet til å takle covid-19-viruset dersom det spres i Afrika. Foto: NTB scanpix

13 land er spesielt prioritert av WHO fordi de har tett kontakt med Kina: Algerie, Angola, Elfenbenskysten, Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda og Zambia.

– Utfordringen er at det kan spres en del smitte i Afrika før en oppdager det, for hos de fleste er symptomene nokså milde og kan forveksles med mye annet. Derfor kan det gå en stund før man oppdager at smitten sprer seg, sier Aavitsland.

Mange afrikanske land har screening på flyplassene for å oppdage pasienter med feber, blant annet i bruk for å stanse ebolasmittede. Men mens ebola først smitter når symptomene har kommet, kan man spre covid-19 uten å ha symptomer.

Det er dessuten neppe mange coronasmittede som blir oppdaget ved slik screening, påpeker Aavitsland.

– Det regnes ikke som et viktig tiltak. Personer med feber får ikke reise ut av Kina, så personene må da ha fått feberen på flyet, sier han.

Større risiko

En viktig årsak til at WHO erklærte internasjonal global helsekrise for få uker siden, var nettopp å øke beredskapen i de landene i verden som har dårligst helsevesen.

Det handler ikke bare om å øke muligheten for å påvise viruset, men også kapasiteten til å behandle, påpeker Aavitsland.

– Bekymringen er knyttet til det lille mindretallet som får alvorlig sykdom. Da kreves det behandles i intensivavdeling, og det er det betydelig mangel på i mange afrikanske land. Det betyr at pasienter som i Norge kan reddes, kanskje ikke kan reddes i land med dårlig helsevesen, sier Aavitsland.

Det finnes ingen kur mot covid 19, verken i godt utviklede eller mindre utviklede land. Men i land med godt helsevesen kan pasienter få støttebehandling som kan være avgjørende for liv eller død.

– Det kan være snakk om pustestøtte, altså respirator. Det handler også om muligheten til å overvåke pasienten underveis for å se at nyrer og lever fungerer, og eventuelt sette inn tiltak for at pasienten kan klare seg mens kroppen bekjemper dette selv, for eksempel ved å gi væske og ernæring, sier Aavitsland.

Kan gå begge veier

Tallet på smittede i Kina var fredag nesten 64.000, melder NTB. 1380 personer er døde i Kina.

Totalt utenfor Kina er det bekreftet nær 450 tilfeller i 24 land. Tre personer utenfor Kina er døde; en person er død i Hongkong, en i Filippinene, og torsdag døde også en 80 år gammel kvinne i Japan.

Afrika og Sør-Amerika er de eneste to kontinentene som så langt ikke har påvist tilfeller.

WHO har advart om at stabiliseringen av smitte- og dødstallene må tolkes med enorm varsomhet, og at utbruddet fremdeles kan tippe begge retninger.

Preben Aavitsland sier at det fortsatt ser ut til å være slik at eldre og personer med andre helseproblemer er mest utsatt for å dø. Mange får milde symptomer, en del har trolig også ingen symptomer.

– Folk som er svake fra før, har større større risiko for å dø av dette, men samtidig ser vi at det kan ta livet av hvem som helst. Det er som med vanlig influensa: De svake er mest utsatt for å dø, men ingen har null risiko, sier Aavitsland.

