Corona-viruset ser så langt ut til å gi milde symptomer for de fleste som får det, og kun to prosent av de påvist smittede har så langt dødd. Men farten på spredningen ser ut til å være høy.

– Corona-viruset ser ut til å spre seg raskere enn influensa og tidligere pandemiinfluensaer, sier Trine Hessevik Paulsen, lege ved Folkehelseinstituttet, til Dagsavisen.

Flere enn SARS

Corona-viruset som nå sprer seg, har etter bare få uker allerede rammet flere mennesker enn SARS gjorde til sammen da det pågikk i 2002–2003.

SARS rammet totalt 8.098 mennesker, ifølge WHO. Corona-viruset har totalt smittet 14.557 mennesker, ifølge WHOs situasjonsrapport 2. februar. Av disse var de aller fleste, 14.411, i Kina. Tallet på døde var ifølge denne oppdateringen 305, hvorav alle utenom en var i Kina. Tallene på smittede stiger fra dag til dag.

Men det nye coronaviruset ser ut til å være mindre dødelig enn SARS: Mens så langt rundt to prosent av de smittede av coronaviruset har dødd, hadde SARS en dødelighetsrate på ti prosent.

Det nye coronaviruset er et hittil ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset, ifølge Folkehelseinstituttet. Begge virusene tilhører coronavirusfamilien.

Svineinfluensaen, som spredte seg internasjonalt i 2009, tok til slutt livet av anslagsvis 285.000 mennesker globalt, ifølge en studie publisert i The Lancet i 2012. Dette var et stort antall, men er likevel færre dødsfall enn en sesonginfluensa normalt fører til globalt.

Eldre mer utsatt

Til tross for at dødeligheten ser ut til å være relativt lav så langt, er spredningen av coronaviruset erklært en internasjonal folkehelsekrise. Hvorfor?

– En av grunnene til at det ble erklært en global folkehelsekrise var hensynet til land som ikke har like gode helsesystemer som vestlige land. Det er store deler av verden der dette kan ramme hardt dersom det sprer seg. Vi vet ennå ikke nok om hvor lett det smitter og hvor alvorlig det er, men vi vet at mange har rukket å bli smittet så langt, sier Trine Hessevik Paulsen.

Ifølge WHO er det eldre mennesker og personer med sykdommer fra før av, som for eksempel diabetes og hjertesykdommer, som ser ut til å være mer utsatt for å utvikle en alvorlig sykdom av viruset. Gjennomsnittsalderen for dem som er døde i Kina er ifølge myndighetene 73 år, ifølge NTB.

– Vi vet ikke i hvor stor grad levestandard og levevaner er knyttet til dette, men det er sant at de fleste som er dødd har hatt risikofaktorer og vært eldre, sier Paulsen.

Oppdages ikke?

Eksperter har påpekt at nettopp det at coronaviruset hos mange gir relativt milde symptomer, gir grunn til bekymring for at det sprer seg raskt, fordi det ikke blir oppdaget tidlig nok.

Dersom svært mange mennesker blir smittet, kan altså en dødsrate på to prosent utgjøre et stort antall mennesker.

– Et relativt mildt virus kan forårsake mye skade dersom mange mennesker får det, og dette er tilfelle for øyeblikket, sa Michael Ryan, direktør for WHOs kriseprogram, i forrige uke.

Trine Hessevik Paulsen sier dette kan vanskeliggjøre begrensningen av viruset.

– Dersom det er slik at det smitter uten at man har symptomer, er det mer utfordrende å holde tilbake spredningen, sier Paulsen.

Vanlige symptomer er hoste, feber, kortpustethet og andre pustevansker. I mer alvorlige tilfeller kan det forårsake lungebetennelse, akutte pusteproblemer, nyresvikt og død.

WHOs anbefalinger for å forebygge spredning er god håndhygiene, å dekke munn og nese når man hoster og nyser, å koke kjøtt og egg grundig, og å unngå personer med symptomer.

