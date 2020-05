Politiet har, blant mye annet, som jobb å stanse sjåfører de tror kjører i rus. Og det var akkurat det utrykningspolitiet i Utah gjorde da de mandag ettermiddag stoppet en sjåfør. Bilen vinglet fra side til side og kjørte i 48 kilometer i timen på motorveien.

Det de ikke visste var at sjåføren var en fem år gammel gutt. Han hadde stjålet foreldrenes bil etter at moren som seg hørr og bør hadde nektet å kjøpe han en Lamborghini.

Det er CNN som skriver om femåringen som ble stoppet av politiet i Utah, som også har lagt ut en video av hendelsen. I videoen, som dere kan se lenger ned i saken, hører man tydelig at politimannen som har stoppet bilen blir en smule overrasket over å se femåringen bak rattet.

Skulle kjøpe Lamborghini for 30 kroner

I forklaringen sin til politiet har femåringen sagt at han var på vei til California for å kjøpe seg en Lamborghini, siden moren hans ikke ville gjøre det for han. Femåringen viste så frem tre dollar (30 kroner) som han hadde i lomma, og mente at det skulle holde til å kjøpe drømmebilen som starter på omlag to millioner kroner for den billigste modellen.

– Guttungen satt helt ytterst på setet slik at han rakk ned til pedalene. Da jeg stoppet han sto han på bremsen, slik at bilen sto stille mens vi pratet sammen. Deretter hjalp jeg han med å kjøre bilen til et sted der han kunne stå parkert, forteller politimannen Rick Morgan til den lokale tv-stasjonen KSL.

Morgan forteller at ingen ble skadet i opptrinnet, og at det nå er opp til aktor om guttungens foreldre blir siktet.

