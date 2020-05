Mens Donald Trump offentlig sier han har kontroll på koronaepidemien i USA og ønsker å gjenåpne landet, viser interne dokumenter noe helt annet enn kontroll, skriver New York Times.

I april har dødstallet ligget på vel 1.750 hver dag. I beregninger Trumps egen administrasjon har gjort, kommer det fram at de forventer at hele 3.000 amerikanere vil dø av viruset hver dag fra 1. juni. Beregningene fra Helse- og omsorgsdepartementet viser også at 200.000 vil bli smittet av koronaviruset hver dag. Nå ligger smittetallet på vel 75.000 daglig.

Dette toner Trump ned. 3.000 døde daglig vil bety 90.000 i måneden.

– Vi kommer til å miste et sted fra 75, 80 til 100.000 mennesker. Det er forferdelig, vi skulle ikke miste noen til noe slikt, sa Trump i et intervju med Fox News søndag om det totale tallet på døde av koronaviruset.

Hittill har viruset kostet 68.000 mennesker livet i USA.

Vaksine

Donald Trump sa også at USA sannsynligvis vil ha en vaksine mot koronaviruset klar innen utgangen av året. Dette er stikk i strid med anslagene som går på at det vil ta minst 18 måneder å utvikle en vaksine.

Trump hevder at han vil være glad om et annet land slår amerikanske forskere og utvikler en vaksine, først, skriver NTB.

– Om det er et annet land, så tar jeg av med hatten, sa

presidenten og tilføyde:

– Jeg bryr meg ikke, jeg vil bare ha en vaksine som fungerer.

Tester

På spørsmål om risikoer ved testingen av vaksinen på mennesker, svarte presidenten at «de er frivillige. De vet hva de begir seg ut

på».

Trump erkjenner at han er mer optimistisk enn sine rådgivere når det kommer til spådommer om en vaksine.

– Legene vil si «det burde du ikke si», men jeg sier det jeg tror, sa Trump søndag.

Han sa også at han vil oppfordre til gjenåpning av skoler og universiteter i september.

