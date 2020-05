I dokumenter som ble funnet i hulen der Osama Bin Laden ble drept beskriver terroristlederen nåværende presidentkandidat Joe Biden som totalt uforberedt på stillingen, og at USA under hans ledelse vil bli kastet ut i totalt kaos på grunn av hans manglende lederegenskaper. Det skriver Fox News, som henviser videre til Washington Post.

Over 48 sider detaljerer Bin Laden sin plan om å drepe daværende president Barack Obama og daværende sjef for de amerikanske styrkene i Afghanistan, David Petraeus. Angrepet skulle skje mens duoen var ombord på et fly, og Bin Laden skrev til sin toppløytnant Atiyah Abd al-Rahman at han ønsket at Ilyas Kashmiri skulle utføre oppdraget.

Kashmiri var på det tidspunktet ansett som en mulig arvtager til Bin Laden, og ble av flere kalt for verdens farligste mann etter gjentatte terroristaksjoner i regi av al-Qaida. Osama Bin Laden ble drept i mai 2011, og før Kashmiri fikk satt i gang med hevnaksjonen ble han selv drept av et droneangrep i juni 2011.

Les også: Biden avfeier anklagene om seksuelt overgrep

Endret mening om egen rolle i Bin Laden-drapet

Både Biden og Obama har senere bekreftet at Biden, som visepresident, var imot angrepet som førte til Osama Bin Ladens død. Det sa først Biden til New York Times i 2011, før Obama bekreftet det i en presidentdebatt mot Mitt Romney i 2012.

I 2015 ga Biden imidlertid en helt annen versjon av hendelsene i TV-programmet «60 Minutes». Da fortalte Biden at han ikke var mot planene, men ønsket å gi president Obama en annen mulighet enn angrepet som til slutt endte med Osama Bin Ladens død.

Joe Biden gikk nylig ut og avkreftet anklagen om et seksuelt overgrep mot en tidligere ansatt på 90-tallet, og kastet seg inn i likelønnskampen det amerikanske kvinnelandslaget har med sitt eget forbund. Der truet han med å holde tilbake støtte til fotball-VM, som USA skal arrangere sammen med Mexico og Canada.

Demokratenes presidentkandidat har også blitt beskyldt for korrupsjon, etter at Bidens sønn Hunter satt i styret til et ukrainsk gasselskap mens faren var visepresident. Det er dette som er bakgrunnen for at Trump ville ha Ukraina til å etterforske Biden, men granskninger har fastslått at ingen av de to har gjort noe galt.

Les også: Biden spår at Trump vil forsøke å utsette valget