Tongas statsminister går av

– I henhold til grunnloven går jeg av umiddelbart, opplyser statsministeren til landets nasjonalforsamling ifølge nyhetssiden Matangi Tonga.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er statsministeren i en maktkamp med landets kongefamilie.

– Statsministeren har trukket seg, men vi er ikke sikre på hva som skjer videre, forteller Rhonda Hufanga, en tjenesteperson i nasjonalforsamlingen.

Tonga ligger i det sørlige Stillehavet, sør for Samoa og øst for Fiji. Landet består av 172 små øyer og en rekke atoller. Ved folketellingen i 2021 hadde landet akkurat over 100.000 innbyggere.