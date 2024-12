Jakt på tre mistenkte etter synagogebrann i Australia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Personer med ansiktene tildekket tente ifølge politiet på Adass Israel-synagogen før soloppgang fredag. Bygningen fikk store skader, men ingen personer ble alvorlig skadet.

Delstaten Victorias politimester, Shane Patton, opplyser at politiet har tre mistenkte i saken, og at de jakter på disse. Han melder om stor framgang i etterforskningen i helgen.

Delstatspolitiet hadde mandag møter med føderalt politi, og konklusjonen er at brannen sannsynligvis er en terrorhendelse, opplyser politimesteren.

– Basert på det er jeg sikker på at vi har hatt et angrep, et terrorangrep, mot synagogen, opplyser Patton.

Det innebærer at brannen nå etterforskes av antiterrorpolitiet.

