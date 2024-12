USA angrep IS-mål i Syria med B-52-fly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kommandoen har ansvaret for USAs styrker i Midtøsten, Øst-Afrika og Sentral-Asia.

– Det skal ikke være noen tvil – vi vil ikke tillate at IS gjenoppstår og utnytter den nåværende situasjonen i Syria, sier general Michael Erik Kurilla i en uttalelse søndag.

Opprørere med gruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) i spissen har for få timer siden styrtet president Bashar al-Assads regime og tatt makten i Damaskus. Situasjonen i landet er samtidig uoversiktlig, med flere grupper som kniver om kontroll.

– Alle organisasjoner i Syria skal vite at vi vil holde dem ansvarlige hvis de samarbeider med eller støtter IS på noen som helst måte, sier Kurilla videre.

Angrepene ble gjennomført søndag, og det ble tatt i bruk både B-52 bombefly, angrepsfly av typen A-10 og F-15 jagerfly, heter det i uttalelsen.

– Vurderinger av skadene er i gang, og det er ingen indikasjoner på sivile tap, skriver Centcom i meldingen, som er lagt ut på X.

De skriver at USA vil fortsette operasjoner for å svekke IS i det de omtaler som en dynamisk periode i Syria.

