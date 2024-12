SOHR: Opprørere står en mil fra Damaskus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Opplysningen kommer fra Rami Abdulrahman i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som har base i Storbritannia. Gruppa følger situasjonen i Syria gjennom et kildenettverk i landet.

– Våre styrker har begynt å gjennomføre den siste fasen ved å omringe hovedstaden Damaskus, skriver den islamistiske gruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) på X ifølge nyhetsbyrået DPA.

Det syriske forsvarsdepartementet avviser samtidig kategorisk meldinger om at hæren skal ha forlatt sine stillinger rundt hovedstaden. Syrias innenriksminister sa til statlig TV lørdag at sikkerhetsstyrkene hadde opprettet en «ugjennomtrengelig» sperring rundt Damaskus.

– Utrolig fort

Utenriksminister Espen Barth Eide sier lørdag at utviklingen i Syria går utrolig fort. Han mener et svekket Iran og et svekket Russland er en viktig årsak til det som nå skjer.

– Hizbollah er svekket av israelske angrep. Russland er bundet opp i Ukraina. Iran og Russland har holdt hånden over Assad-regimet, men kan ikke gi like mye støtte som før. Det har opprørsgruppene sett, sier Eide til NTB.

Kontoret til president Bashar al-Assad så seg lørdag nødt til å benekte rykter om at presidenten hadde forlatt byen og landet.

En innbygger i Damaskus forteller til amerikanske CNN at folk er bekymret og redde for utviklingen.

– Damaskus er preget av anspenthet og panikk. Folk venter spent på hva som vil skje, og de er usikre på hva de skal gjøre, sa vedkommende, som ikke ville stå fram med navn.

Rykker inn i Homs

Tidligere lørdag hevdet opprørskommandanten Hassan Abdul Ghany at de hadde tatt kontroll over småbyen Sanamayn utenfor Damaskus.

Ifølge to opprørskilder og en syrisk sikkerhetskilde har regjeringsstyrkene forlatt Quneitra, som ligger nær grensa til den syriskokkuperte delen av Golanhøydene.

Opprørere har også rykket inn i byen Homs i Syria fra nord og øst, ifølge vitner, hæren og opprørerne selv. Byen er Syrias tredje største.

Flere kilder meldte fredag at regjeringsstyrkene hadde trukket seg ut av byen og at en allianse av opprørsgrupper under ledelse av HTS nærmet seg nordfra.

Beroliger

Homs er hjem for mange som tilhører president Bashar al-Assads alawitt-minoritet, som tidligere i krigen har blitt utsatt for en rekke angrep fra forløperen til HTS, den al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten.

HTS-talsmannen Hassan Abdel Ghani forsøker å berolige både alawitter og andre minoriteter og sier at tiden for sekterisme i Syria er over.

– Det er nå klart for alle at våre styrker har bevist at de er disiplinerte i felt, og at de følger direktiver og ordrer fra ledelsen, sier han.

Opprørere med HTS i spissen har de siste dagene tatt kontroll over Aleppo der det bor en kristen minoritet, som tradisjonelt har støttet Assad-regimet.

Hizbollah-soldater

En kilde nær den libanesiske Hizbollah-bevegelsen opplyste lørdag at de har sendt 2000 soldater for å bistå regjeringsstyrkene med å slå tilbake mot opprørerne.

– Hizbollah har sendt 2000 soldater til Qusair-området for å forsvare sine stillinger der. De har ennå ikke deltatt i noen kamphandlinger mot syriske opprørere, sier kilden.

Qusair ligger rundt 30 kilometer sør for Homs, men ikke på hovedveien til Damaskus.

