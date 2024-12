Ny amerikansk hjelpepakke til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Summen tilsvarer nesten 11 milliarder norske kroner.

Trumps valgseier har skapt usikkerhet rundt fremtiden for amerikansk bistand til Ukraina, noe som gir et begrenset tidsvindu for å levere støtte verdt milliarder av dollar som allerede er godkjent.

Den nye pakken inneholder droner, ammunisjon til Himars-systemer, samt utstyr og reservedeler til artilleri, stridsvogner og pansrede kjøretøy, opplyser Pentagon i en uttalelse.

