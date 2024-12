Zelenskyj og Trump kan komme til å møtes i Paris i helgen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Begge skal delta på gjenåpningen av Notre-Dame-katedralen i helgen. Zelenskyjs deltakelse er ikke offisielt bekreftet, men både ukrainske og franske kilder sier han kommer til å være der.

Dersom de møtes, blir det det første møtet mellom de to siden Trump ble valgt. Han har tidligere hevdet at han kan få en slutt på krigen mellom Russland og Ukraina på 24 timer, noe som har vekket bekymringer om at han vil presse Ukraina til å godta russiske krav.

Zelenskyj skal møte Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris, sier en ukrainsk kilde til AFP.

– Andre møter er også mulig, særlig med USAs påtroppende president Donald Trump, sier kilden.

