Tsunamivarsel etter jordskjelv i California

Jordskjelvkartet på det amerikanske jordskjelvsenteret USGS’ nettsider viser et skjelv med en styrke på 7 utenfor kysten nord i delstaten. Skjelvet inntraff klokken 10.45 lokal tid.

Et annet skjelv like ved Cobb i Lake fylke nord i delstaten hadde en styrke på 5,8, går det fram av kartet. De to skjelvene inntraff med få minutters mellomrom. Det er også registrert flere mindre etterskjelv.

Newsom orienteres om situasjonen og har møte med lederne for delstatens krisemyndigheter, opplyser guvernørkontoret.

Så langt er det ukjent hvilke skader skjelvene har ført til. De kunne tydelig merkes i San Francisco lenger sør, der innbyggere forteller om en rullende bevegelse som varte i flere sekunder og flere etterskjelv.

– Basert på foreløpige parametere er farlige tsunamier mulige for kystområder innen 300 kilometer fra jordskjelvets episenter, lød advarselen fra den nasjonale værvarslingstjenestens tsunamivarslingssentral i Honolulu.

Innbyggere i Santa Cruz-området fikk tsunamivarselet inn på mobiltelefonene sine.

I advarselen heter det at ingen områder ennå har opplevd bølger, men at alle som befinner seg nær kysten bør være oppmerksomme på mulig fare.

T-banen i San Francisco-området, best kjent som Bay Area Rapid Transit (Bart), har stanset trafikken gjennom undervannstunnelen mellom San Francisco og Oakland av sikkerhetshensyn, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge USGS bor det 1,3 millioner mennesker i området der skjelvet kunne kjennes.

