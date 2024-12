Rapport: Barn skilles unødvendig fra familien sin

Det anslås at 200 millioner barn i verden er alene eller mangler en trygg familie. Én av ti barn vokser opp uten foreldreomsorg, eller med fare for å miste det.

Aldri før har verden opplevd så mange kriser hvor barn mister én eller begge omsorgspersonene sine, ifølge SOS-barnebyer.

– Situasjonen er virkelig, virkelig alvorlig. Sikkerhetsnettene som følger med en verge eller voksen er fullstendig fjernet, som betyr at de ikke er trygge, de er ikke sikre, og de er ikke i et stabilt miljø.

Det sier Anne Mitaru, leder av SOS-barnebyers internasjonale rettighetsarbeid.

Familien er den viktigste beskyttelsen for barn. Alle barn, uavhengig av om de lever i et land med konflikt, trenger å knytte bånd.

– De trenger å vite at de er trygge, at de blir sett, de trenger emosjonell støtte, mental støtte. Se for deg i et land med konflikt, i land som Ukraina hører du sirenene før bombingen starter. Hva skal et barn uten foreldre gjøre? Hvor går de?

Vold og fattigdom

Med Global Report on Children’s Care and Protection analyserte SOS-barnebyer årsakene til at barn separeres fra familien sin i åtte land verden over.

I rapporten fant de at mange barn blir unødvendig separert fra familien sin, da årsakene til separasjonen i mange tilfeller kan forebygges.

Den vanligste årsaken til at barn separeres fra familien sin er samfunnsfaktorer som svak sosial beskyttelse, vold og konsekvenser av klimakrisen, viser rapporten.

31 prosent av barna i de åtte landene har blitt separert fra familien på grunn av vold.

Selv om det i mange tilfeller er riktig å flytte barn på grunn av vold i hjemmet, kan det også forebygges gjennom foreldreveiledning og -opplæring, samt tiltak som hjelper foreldre med å forlate en voldelig partner, mener organisasjonen.

29 prosent av barna ble separert fra familien fordi familien ikke hadde nok inntekter til å forsørge dem.

Antall fattige familier stiger globalt, og det samme gjør arbeidsledigheten. Derfor blir barn separert fra foreldrene som leter etter arbeid i andre land, eller som havner på gata. Derfor er det ekstra viktig å sikre familier stabil inntekt og støtte til grunnleggende behov, mener organisasjonen.

Andre årsaker er blant annet omstendigheter i familien, naturkatastrofer, pandemier, menneskehandel, krig og konflikt.

---

Dette er hovedårsakene til omsorgsplassering:

Samfunnsfaktorer som svak sosial beskyttelse, vold og konsekvenser av klimakrisen.

Omstendigheter i familien, som dødsfall, funksjonshemming, skilsmisse og rusmisbruk.

Beslutningstaking innenfor de sosiale systemene.

Kilde: SOS-barnebyer

---

Tredelt løsning

Løsningen er dermed tredelt, og det første poenget er å styrke det forebyggende barnevernet og sosiale tiltak, forklarer Mitaru.

Man kan også jobbe med tiltak som voldsforebygging, inkluderende velferdsordninger og sterkere sosialtjenester, for å holde barn og familier samlet.

Videre bør man sikre grunnleggende levevilkår og sosial inkludering i samfunnet, mener SOS-barnebyer.

Det inkluderer grunnleggende rettigheter som mat, helsetilbud, utdanning og tak over hodet.

Siste steg innebærer personsentrerte retningslinjer og tjenester.

– Barnevernsystemet må samordnes på tvers av departementene, slik at det blir mindre vanskelig og stressende. Et forbedret og koordinert barnevernssystem vil sikre tilgangen til tjenestene som holder barna trygge, sier Mitaru.

Bjørg Sandkjær (Sp) er statssekretær ved Utenriksdepartementet. (Sturlason)

Regjeringen vil styrke innsatsen

– Nå har regjeringen laget en humanitærpolitisk strategi som veldig tydelig oppfordrer alle som mottar norske midler til å gjøre det de kan for å hindre at barn skilles fra familien sin, sier Mitaru.

SOS-barnebyer oppfordrer derfor regjeringen til å forplikte seg til sin nye humanitære strategi.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Bjørg Sandkjær (Sp), sier at beskyttelse av barn mot vold og mishandling lenge har vært en prioritet for Norge.

– Vi prioriterer beskyttelse av barn i vår reviderte humanitære strategi, som sier veldig tydelig at regjeringen vil styrke innsatsen for å hindre at barn skilles fra foreldre eller omsorgspersoner i humanitære kriser. Vi vil støtte arbeidet med å gjenopprette familieforhold der de har blitt separert, sier hun.

