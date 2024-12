Nederland vil be EU om å stanse Georgias visumordning

Landets utenriksminister Caspar Veldkamp sier at han vil sende en formell forespørsel til EU for å gjøre det klart for den georgiske regjeringen at retningen de går i har konsekvenser.

Demonstranter i Georgia har den siste uken protestert mot regjeringens beslutning om å stanse medlemskapsforhandlingene med EU. Politiet og sikkerhetsstyrkene i landet har svart med å bruke vannkanoner, tåregass og gummikuler mot demonstrantene, som også har blitt pågrepet i hopetall.

Veldkamp vil også be Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) om å undersøke georgiske myndigheter og deres handlinger, sier han.

