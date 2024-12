Nato mangler luftvern til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ingen overflod av slike systemer, så vi må alltid prioritere, sa Rutte på et pressemøte på Natos utenriksministermøte i Brussel onsdag.

– Men vi må sikre at alle luftforsvarssystemene vi kan avse, blir gitt til Ukraina, understreker han.

Nato-landene ble ifølge Rutte enige tirsdag kveld om at hjelp til Ukraina, særlig når det gjelder å beskytte kritisk infrastruktur, må prioriteres.

Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha har ifølge Ritzau konkret bedt Nato om 19 luftforsvarssystemer, herunder det amerikanske HAWK-systemet.

Han peker på at Russland prøver å kutte Ukrainas tilgang til atomenergi, noe som i seg selv er farlig, og som kan gjøre mangelen på strøm enda mer kritisk for den ukrainske befolkningen nå som vinteren kommer for alvor.

