Georgias statsminister går med på å møte opposisjonen

Kobakhidze, som tilhører regjeringspartiet Georgisk drøm, sa sist torsdag at landet vil sette alle samtaler med EU om medlemskap på vent til slutten av 2028. Partiet vil også nekte budsjettstøtte fra EU. Det har utløste enorme protester mot regjeringen.

Statsministeren mener demonstrasjonene er et feilgrep og sier regjeringen ikke har stanset integreringen med EU.

Tirsdag sier Kobakhidze at han vil møte to tidligere ministre og et opposisjonsparti for å diskutere landets kurs mot Europa. Målet om EU-medlemskap er nedfelt i Georgias grunnlov.

Tirsdag kveld var det igjen store protester i hovedstaden Tbilisi, med voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter. Videoer i sosiale medier viser demonstranter med gassmasker og hjelmer, som skyter fyrverkeri mot politiet. Sikkerhetsstyrkene svarer nok en gang med vannkanoner og tåregass.

Den EU-vennlige presidenten Salome Zourabsjvili beskriver imidlertid demonstrantene som fredelig og skriver på X at bruken av tåregass og vannkanoner er en overreaksjon.

